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05.10.2021 12:18
Рубрика: Власть

Матвиенко: Сенаторы предложат увеличить доступность авиаперевозок

Текст: Дмитрий Гончарук
Среди сенаторских поправок ко второму чтению в проект федерального бюджета на следующий год - увеличение доступности авиаперевозок, развитие автодорожной сети, а также обеспечение жильем инвалидов и детей-сирот, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Фото: Пресс-служба Совета Федерации Фото: Пресс-служба Совета Федерации
Фото: Пресс-служба Совета Федерации

"В настоящее время продолжаем работу с правительством по доработке проекта бюджета. Сенаторы уже готовят поправки ко второму чтению, среди которых финансирование мероприятий по повышению доступности воздушных перевозок, развитию автодорог в регионах, обеспечению жильем инвалидов, детей-сирот", - сказала Матвиенко на парламентских слушаниях о параметрах проекта федерального бюджета на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Фото: Сергей Куксин
В Госдуму внесен проект бюджета на 2022-2024 годы

По ее словам, также сенаторы предложат увеличить ассигнования на устранение цифрового неравенства в субъектах Федерации, обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих в Арктической зоне, поддержку коренных малочисленных народов, строительство объектов здравоохранения, образования и культуры в тех регионах, где в этом есть острая необходимость.

"Надеемся, Антон Германович, на вашу поддержку", - обратилась Матвиенко к главе Минфина Антону Силуанову. Спикер СФ напомнила, что еще в весеннюю сессию в верхней палате парламента подготовили и направили в кабмин предложения по концепции бюджета. Она поблагодарила министра за то, что большая часть инициатив учтена в ходе работы над проектом бюджета еще до его внесения его в Госдуму.

"Это касается, прежде всего, финансирования объектов культуры и образования, программ развития Дальнего Востока, Северного Кавказа, Арктики, сферы детского здравоохранения.

Многое сделано в части корректировки государственных программ, выполнен переход на новую систему управления программами. Рассчитываем, что все это позволит повысить их эффективность, обеспечит взаимосвязь между целями, показателями и объемами финансирования", - подчеркнула председатель Совфеда.

По итогам слушаний новые предложения сенаторов будут уточнены, добавила Валентина Матвиенко.

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