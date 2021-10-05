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Рубрика: Экономика

Минтруд предложил упростить найм подростков

Текст: Матвей Линник
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

В России планируется упростить найм подростков для работы в сфере цифровых и креативных индустрий. Об этом заявил министр труда РФ Антон Котяков на совещании у Владимира Путина с правительством.

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По словам министра, "развитие цифровых технологий и креативных индустрий позволяет совсем молодым ребятам зарабатывать на своих увлечениях".

Антон Котяков также отметил, что 10 российских регионов пока не достигли допандемических показетелей занятости.

"В 10 субъектах численность занятых пока более чем на 2 процентных пункта отстает от допандемических показателей", - сказал он.

По словам министра, в 51 субъекте показатели уже достигли необходимых значений, а в 24 регионах занятость достигла уровня в почти 100% до пандемических уровней.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд

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