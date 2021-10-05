Moody's улучшило прогноз по рейтингу Новикомбанка

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный" по долгосрочным депозитным рейтингам Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, подтвердив рейтинг "Ba3". Улучшение прогноза обусловлено повышением показателей качества активов и достаточности капитала финансовой организации, которые вместе с поддержанием стабильной прибыльности снижают кредитные риски.

"Банк продемонстрировал устойчивость к неблагоприятной операционной среде в 2020 году, когда экономика России пострадала от пандемии коронавируса и падения цен на нефть", - сообщают аналитики Moody's. По их данным, показатели качества активов банка улучшаются, несмотря на последствия пандемии. В частности, отмечается, что кредитование банком секторов, оказавшихся наиболее уязвимыми в условиях пандемии, несущественно.

Драйвером роста кредитного портфеля Новикомбанка является активное участие в финансировании национальных проектов, которые реализует, в том числе и контролирующий акционер банка, Госкорпорация Ростех. Банк полностью адаптировал свою продуктовую линейку с учетом потребностей предприятий промышленности, выполняющих приоритетные задачи государства.

Помимо позитивных прогнозов деятельности самого Новикомбанка аналитики Moody's также отметили фактор высокой вероятности поддержки со стороны Правительства России (Baa3, стабильный) в числе основных факторов надежности. В случае необходимости данная поддержка может быть направлена через основного акционера банка, Госкорпорацию Ростех.

По оценкам Агентства, достаточность капитала Новикомбанка выросла за последние два года благодаря капитализации прибыли. Соотношение капитала банка к активам, взвешенным в соответствии с уровнем риска, увеличилось с конца 2019 года по июнь 2021 года с 11,3% до 12,2%. Аналитики ожидают, что в ближайшие 12-18 месяцев позиция банка по капиталу будет стабильной благодаря хорошей прибыльности, умеренному росту кредитов и ограниченным выплатам дивидендов.

"Основа стратегии развития Новикомбанка - обеспечение доступного и своевременного финансирования отечественной промышленности. Успешная реализация бизнес-модели, утвержденной нашим акционером, Госкорпорацией Ростех, позволяет банку максимально использовать полученную прибыль для дальнейшего роста кредитования предприятий промышленности. Поэтому мы особенно рады тому, что даже в непростой период, когда весь мир столкнулся с угрозами, связанными с пандемией, Новикомбанк продолжает демонстрировать хорошие показатели. Изменение прогноза по долгосрочным депозитным рейтингам со "стабильного" на "позитивный" означает, что банк обладает большим потенциалом для дальнейшего улучшения показателей качества активов, поддержания высокого уровня достаточности капитала и прибыльности. Это позволит нам и впредь оказывать своевременную и качественную поддержку проектам, имеющим государственное значение, которые реализуются нашим акционером и партнерами", - отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Пресс-служба

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АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 20 крупнейших банков России. Согласно рейтингу международного финансового издания "The Banker" (Великобритания) Новикомбанк занимает первое место по операционной эффективности среди российских банков. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности - финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А+ (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности "ruА" со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's - "Ва3", прогноз позитивный. Является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева - Член Бюро ЦС ООО "СоюзМаш России", куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Госкорпорация Ростех - одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод, "Швабе", Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий "Умного города", занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Новинкомбанка