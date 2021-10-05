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05.10.2021 17:27
Рубрика: В мире

Почему в Литве ожидают повторения британского кризиса с грузоперевозчиками

Текст: Юрий Сизов
О том, что чужие примеры заразительны, можно судить по ситуации с нехваткой грузоперевозчиков в Литве. Уже в самое ближайшее время, прогнозирует национальная ассоциация перевозчиков Linava, это может привести к дефициту товаров, как это демонстрируют пустые полки ряда магазинов на Туманном Альбионе.

По оценке главы ассоциации Зенонаса Буйвидаса, слова которого приводит агентство Delfi, последний год был очень тяжелым для транспортного сектора этой прибалтийской республики. А нынешнюю ситуацию он считает даже не критической, а экстремальной из-за нехватки водителей тягачей. "Перевозчики опаздывают с доставками товаров, поэтому платят штрафы, с ними часто расторгают договоры. Между тем машины простаивают без работы, а бизнес должен выплачивать кредиты банкам". По его словам, положение в отрасли обострилось после того, как министр социальной защиты и труда Навицкене не выделила дополнительные 15 тысяч квот для найма водителей из третьих стран.

Фото: iStock
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У литовских транспортников, констатируют местные обозреватели, несколько проблем: европейский "пакет мобильности" и политика собственных властей, которые сознательно уничтожают собственный бизнес в сфере автомобильных грузоперевозок. Каждая из них бьет по конкурентоспособности компаний, что в итоге заставляет их либо закрываться, либо уходить в другие страны. А убытки литовских компаний уже исчисляются десятками миллионов евро.

При этом сектор грузоперевозок, поясняет издание LRT, является третьим по величине налогов, уплачиваемых в бюджет. Выходит, что страна теряет бюджетные деньги, но все равно создает условия, при которых бизнесу все сложнее выживать. А ведь сектор транспорта и логистики, в котором занято более 77 тысяч водителей и сто тысяч работников других сфер, дает 13,3 процента ВВП Литвы, являясь третьим по величине налогов, уплачиваемых в бюджет.

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