Почему в Литве ожидают повторения британского кризиса с грузоперевозчиками

По оценке главы ассоциации Зенонаса Буйвидаса, слова которого приводит агентство Delfi, последний год был очень тяжелым для транспортного сектора этой прибалтийской республики. А нынешнюю ситуацию он считает даже не критической, а экстремальной из-за нехватки водителей тягачей. "Перевозчики опаздывают с доставками товаров, поэтому платят штрафы, с ними часто расторгают договоры. Между тем машины простаивают без работы, а бизнес должен выплачивать кредиты банкам". По его словам, положение в отрасли обострилось после того, как министр социальной защиты и труда Навицкене не выделила дополнительные 15 тысяч квот для найма водителей из третьих стран.
У литовских транспортников, констатируют местные обозреватели, несколько проблем: европейский "пакет мобильности" и политика собственных властей, которые сознательно уничтожают собственный бизнес в сфере автомобильных грузоперевозок. Каждая из них бьет по конкурентоспособности компаний, что в итоге заставляет их либо закрываться, либо уходить в другие страны. А убытки литовских компаний уже исчисляются десятками миллионов евро.
При этом сектор грузоперевозок, поясняет издание LRT, является третьим по величине налогов, уплачиваемых в бюджет. Выходит, что страна теряет бюджетные деньги, но все равно создает условия, при которых бизнесу все сложнее выживать. А ведь сектор транспорта и логистики, в котором занято более 77 тысяч водителей и сто тысяч работников других сфер, дает 13,3 процента ВВП Литвы, являясь третьим по величине налогов, уплачиваемых в бюджет.