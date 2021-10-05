Путин назвал приоритеты России в борьбе с изменением климата

Снижая негативное влияние экономики на климат, нужно при этом обеспечить ее максимальный рост, поставил задачу президент на совещании с членами правительства, которое он провел в формате видеоконференции.

Изменение климата - общемировая проблема, подчеркнул Владимир Путин. В России среднегодовая температура повышается быстрее глобальной более чем в 2,5 раза, почти на полградуса за 10 лет, а в Арктике скорость потепления еще выше, сказал он. В Послании Федеральному собранию есть цель сократить в следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов​​​. "Ставим такую амбициозную задачу: сделать его даже ниже, чем в Евросоюзе", - пояснил президент. Но снижая негативное воздействие экономики на глобальный климат, надо обеспечить максимальные темпы ее роста, подчеркнул он. Это должно стать результатом реализации стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Правительство подготовило проект. На очереди детальный план мероприятий по снижению уровня углеродоемкости национальной экономики.

Вариантов сокращения чистой эмиссии парниковых газов много. Но не нужно слепо внедрять устоявшиеся стандарты и схемы, нужно брать такие, где совокупный экономический эффект на каждую сокращенную тонну выбросов будет наиболее значимым, заявил Путин. В России уже реализуются такие проекты, как утилизация попутного газа в нефтяной промышленности. "Здесь мы впереди планеты всей", - оценил президент. Среди других - электрификация газо- и нефте-транспортной инфраструктуры, активные инвестиции в нефте- и газохимию, программа комплексной модернизации тепловой энергетики, повышение энергоэффективности, внедрение новых технологий и материалов в строительстве, перевод на электричество и газомоторное топливо общественного транспорта. Президент попросил правительство активизироваться - нужно вкладывать средства в создание сетей заправок. А в планах геологоразведки - отразить опережающий спрос на медь и редкоземельные металлы.

Еще одним приоритетом глава государства назвал развитие "зеленой энергетики". Доля энергии от АЭС, ГЭС, ветряных и солнечных станций в России превышает 37 процентов. "Такими конкурентными технологическими преимуществами нужно, безусловно, воспользоваться", - считает он. Есть потенциал занять лидирующие позиции и на зарождающемся рынке водорода и топливного аммиака. Все это нужно тщательно просчитать и проработать, указал Путин.

"Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли", - продолжил президент. России нужен плавный переход, чтобы избежать таких ошибок. На примере энергорынка Европы видно, "к чему приводит несбалансированное развитие и резкое шараханье", - пояснил Путин.

Для решения проблемы глобального потепления недостаточно просто сократить объемы выбросов. Не менее важны проекты поглощения парниковых газов, считает президент. И здесь у нашей страны тоже колоссальные возможности.

"В силу масштаба России, ее места и роли в мире отечественные экологические проекты предоставляют огромное поле для международной кооперации, причем на многие десятки лет вперед, и могут сыграть ведущую роль в глобальных усилиях по сохранению климата", - убежден Путин. Для запуска таких проектов бизнесу нужны достойные стимулы, сказал он и привел в пример Сахалин, который может стать углеродно нейтральным уже к 2026 году и послужить отправной точкой национального рынка торговли углеродными единицами. Нельзя затягивать и с созданием системы мониторинга эмиссии и поглощения парниковых газов, считает президент​​.

Путин подчеркнул, что нужно проанализировать последствия и стоимость названных мер, ведь "задачи снижения негативного воздействия на климат не могут лечь тяжким бременем на бизнес и граждан". Наоборот, все принимаемые решения должны стать новым источником роста и развития экономики, заключил он.