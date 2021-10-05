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Рубрика: Власть

Путин назвал приоритеты России в борьбе с изменением климата

Текст: Кира Латухина
Снижая негативное влияние экономики на климат, нужно при этом обеспечить ее максимальный рост, поставил задачу президент на совещании с членами правительства, которое он провел в формате видеоконференции.
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Изменение климата - общемировая проблема, подчеркнул Владимир Путин. В России среднегодовая температура повышается быстрее глобальной более чем в 2,5 раза, почти на полградуса за 10 лет, а в Арктике скорость потепления еще выше, сказал он. В Послании Федеральному собранию есть цель сократить в следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов​​​. "Ставим такую амбициозную задачу: сделать его даже ниже, чем в Евросоюзе", - пояснил президент. Но снижая негативное воздействие экономики на глобальный климат, надо обеспечить максимальные темпы ее роста, подчеркнул он. Это должно стать результатом реализации стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Правительство подготовило проект. На очереди детальный план мероприятий по снижению уровня углеродоемкости национальной экономики.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Вариантов сокращения чистой эмиссии парниковых газов много. Но не нужно слепо внедрять устоявшиеся стандарты и схемы, нужно брать такие, где совокупный экономический эффект на каждую сокращенную тонну выбросов будет наиболее значимым, заявил Путин. В России уже реализуются такие проекты, как утилизация попутного газа в нефтяной промышленности. "Здесь мы впереди планеты всей", - оценил президент. Среди других - электрификация газо- и нефте-транспортной инфраструктуры, активные инвестиции в нефте- и газохимию, программа комплексной модернизации тепловой энергетики, повышение энергоэффективности, внедрение новых технологий и материалов в строительстве, перевод на электричество и газомоторное топливо общественного транспорта. Президент попросил правительство активизироваться - нужно вкладывать средства в создание сетей заправок. А в планах геологоразведки - отразить опережающий спрос на медь и редкоземельные металлы.

Еще одним приоритетом глава государства назвал развитие "зеленой энергетики". Доля энергии от АЭС, ГЭС, ветряных и солнечных станций в России превышает 37 процентов. "Такими конкурентными технологическими преимуществами нужно, безусловно, воспользоваться", - считает он. Есть потенциал занять лидирующие позиции и на зарождающемся рынке водорода и топливного аммиака. Все это нужно тщательно просчитать и проработать, указал Путин.

"Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли", - продолжил президент. России нужен плавный переход, чтобы избежать таких ошибок. На примере энергорынка Европы видно, "к чему приводит несбалансированное развитие и резкое шараханье", - пояснил Путин.

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Для решения проблемы глобального потепления недостаточно просто сократить объемы выбросов. Не менее важны проекты поглощения парниковых газов, считает президент. И здесь у нашей страны тоже колоссальные возможности.

"В силу масштаба России, ее места и роли в мире отечественные экологические проекты предоставляют огромное поле для международной кооперации, причем на многие десятки лет вперед, и могут сыграть ведущую роль в глобальных усилиях по сохранению климата", - убежден Путин. Для запуска таких проектов бизнесу нужны достойные стимулы, сказал он и привел в пример Сахалин, который может стать углеродно нейтральным уже к 2026 году и послужить отправной точкой национального рынка торговли углеродными единицами. Нельзя затягивать и с созданием системы мониторинга эмиссии и поглощения парниковых газов, считает президент​​.

Путин подчеркнул, что нужно проанализировать последствия и стоимость названных мер, ведь "задачи снижения негативного воздействия на климат не могут лечь тяжким бременем на бизнес и граждан". Наоборот, все принимаемые решения должны стать новым источником роста и развития экономики, заключил он.

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