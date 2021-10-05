Путин призвал снизить бюрократическую нагрузку на учителей

Президент России Владимир Путин надеется, что депутаты Госдумы совместно с кабмином доведут до конца работу по снижению бюрократической нагрузки на педагогов. Такое мнение он высказал в ходе общения с участниками конкурса "Учитель года России".

Он напомнил, что в ходе избирательной кампании встречался с кандидатами в депутаты Госдумы, в том числе - от партии "Единая Россия", и глава образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева подняла тему излишней бюрократии в школе. "Мы договорились о том, что там, где это неоправданно, эта нагрузка должна быть сокращена", - сказал президент.

"Надеюсь, что и депутаты Госдумы, и правительство не только обратят на это внимание в ходе избирательной кампании, но и доведут эту работу до логического завершения, разгрузив учителя от несвойственной ему по сути и ненужной функции заполнения бумажек там, где они совершенно не нужны", - добавил он.