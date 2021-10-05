Путин указал на проблемы с молодежной занятостью

Российский рынок труда в целом восстановился после первых волн пандемии COVID-19, но сохраняется озабоченность в части молодежной занятости, заявил президент России Владимир Путин.

На совещании с членами правительства глава государства отметил, что после того, как Россия столкнулась с коронавирусом, возникло несколько задач, главная из которых - это обеспечение здоровья и жизни граждан.

"Вторая задача, которая тоже чрезвычайно важна, это сохранение и восстановление после пандемии экономики. Один из важнейших показателей восстановления экономики - это рынок труда. И в целом, можно считать, он восстановился, но тем не менее есть вопрос, который и раньше вызывал определенные озабоченности, а сейчас тем более. Это молодежная занятость", - сказал Путин.

Министр труда Антон Котяков рассказал, что разработана программа молодежной занятости до 2030 года. В этом участвовали Агентство стратегических инициатив и Worldskills России. По данным Росстата, к началу 2021 года в стране было 22,6 миллиона граждан в возрасте от 15 до 30 лет, из них 1,5 миллиона - безработные, а 2,8 миллиона работают неофициально.

"Низкий уровень вовлеченности молодежи в экономику - это проблема, с которой на определенном этапе столкнулись многие развитые страны", - отметил глава Минтруда. По его словам, в ведомстве проанализировали опыт ряда европейских стран и США. В них действуют такие меры, как субсидирование найма, производственное обучение, раннее профориентирование, программы трудовой мобильности для отдельных профессий.

"Разработанная программа молодежной занятости сформирована на основе международного опыта, потребностей рынка труда России до 2030 года и опыта восстановления занятости на рынке труда после 2020 года", - сообщил глава Минтруда.

Основные направления программы - формирование эффективных карьерных траекторий молодых людей с созданием биржи навыков, расширением программы по профориентированию, упрощением найма подростков, а также усиление практических навыков у студентов и изменение подходов к формированию контрольных цифр приема на бюджетные места в вузы.