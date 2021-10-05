Стали известны подробности гибели зампреда правительства Ивановской области

В результате ДТП на 68-м километре трассы Витебск - Полоцк во вторник утром погиб заместитель председателя правительства Ивановской области России Сергей Коробкин. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК Беларуси.

Автомашина Mitsubishi Outlander, уточняется в сообщении, выехала на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. 62-летний водитель легковушки скончался в больнице. С мужчиной в автомобиле находилась его супруга, которая не пострадала. После ДТП женщина самостоятельно выбралась из машины, ее осмотрели медики.

Следственно-оперативная группа тщательно изучила место происшествия, которое произошло в Шумилинском районе Витебской области. Изъята запись видеорегистратора, находившегося в автомобиле погибшего. Готовятся материалы для назначения необходимых экспертных исследований.

Следственным управлением УСК по Витебской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). Устанавливаются все обстоятельства трагедии.