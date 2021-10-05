Выпавшая из автобуса белгородка отсудила четверть миллиона рублей

Белгородский областной суд подтвердил решение районной инстанции о взыскании с транспортной компании четверти миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда пассажирке, на ходу выпавшей из автобуса.

Инцидент произошел в мае 2020 года. На остановке "Родина" водитель автобуса не убедился в том, что посадка и высадка пассажиров окончена, и начал движение с открытой дверью. В это время женщина потеряла равновесие и выпала со ступеней на асфальт, сломав руку.

Водитель признал свою вину и выплатил пострадавшей 40 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба, сообщили в пресс-службе облсуда.

Некоторое время спустя дама подала в Октябрьский районный суд иск против транспортной компании, поскольку нарушивший ПДД водитель перевозил пассажиров от ее имени. Женщина требовала компенсации нанесенного ей морального вреда на основании "Закона о правах потребителей". Суд согласился с ее доводами и обязал перевозчика выплатить пассажирке 250 тысяч рублей.

Поданная же компанией апелляция осталась без удовлетворения.