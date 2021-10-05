В Москве 6 октября проверят готовность систем оповещения населения

В среду 6 октября в столице пройдет плановая проверка готовности систем оповещения населения. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства.

В 10:40 в городе запустят электросирены и громкоговорители с сигналом "Внимание всем!". Затем информация поступит в эфир теле- и радиоканалов.

Проверка необходима для отработки своевременного информирования жителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Москвичей попросили сохранять спокойствие.

Напомним, что в Москве работает региональная система оповещения населения. При возникновении чрезвычайной ситуации для информирования горожан могут быть задействованы радиоточки, теле- и радиоканалы, инфраструктура операторов связи и терминальные комплексы ОКСИОН.