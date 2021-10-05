Афганистан просит Индию возобновить авиасообщение между странами

"Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) обратилась к индийской стороне с просьбой изучить возможность продолжения контактов в различных областях, начиная от возобновления коммерческих авиарейсов и заканчивая выплатой стипендий афганским студентам.

Между тем правительство Индии заявило, что не спешит признавать временный кабинет министров, созданный талибами, в котором доминируют сторонники жесткой линии и члены группировки Хаккани. Известно, что официального ответа ни на одно из предложений талибов не было дано.

Управление гражданской авиации Афганистана, которое в настоящее время контролируется так называемым "Исламским эмиратом" Талибана, 7 сентября направило официальное сообщение в Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) о возобновлении коммерческих рейсов между двумя странами из аэропорта Кабула.

Напомним, государственная авиакомпания Air India прекратила полеты в Кабул 15 августа.

В письме, адресованном главе DGCA Аруну Кумару и подписанном "исполняющим обязанности министра" Хамидуллой Ахундзадой, утверждается, что аэропорт Кабула был "поврежден и выведен из строя" американскими войсками перед их выводом в прошлом месяце. Аэропорт был вновь введен в эксплуатацию с помощью Катара, и 6 сентября в связи с этим было выпущено NOTAM, или "Уведомление летному составу".

В последние дни официальные лица движения "Талибан", такие как исполняющий обязанности министра иностранных дел Амир Хан Муттаки, обратились к индийской стороне через посредников, чтобы обсудить поездки афганских студентов, которые получили стипендии индийского правительства. Сообщается, что Муттаки заинтересован в том, чтобы афганским студентам, получающим индийские стипендии, в том числе по итогам академической сессии 2021 года, было разрешено посещать страну.

Индийская сторона не спешит отвечать на призыв признать движение "Талибан" или отвечать на сообщения талибов, особенно в то время, когда ни одна другая страна не установила официальных отношений с администрацией в Кабуле.