На Камчатке в ЗАГСе отменят выходной ради "красивой" даты

На один день изменить график работы дворца бракосочетания в столице Камчатского края и разрешить парам провести свадьбы 21 декабря решило Агентство ЗАГС и архивного дела региона.

Обычно торжественные регистрации браков осуществляются здесь по средам и пятницам. Но ради "красивой" даты 21.12.21, которая выпадает на вторник, правило решили нарушить.

- В этот день дворец бракосочетания гостеприимно откроет двери для влюбленных, - заявила начальник городского отдела ЗАГС Татьяна Клименко.

Она напомнила, что желающим попасть на регистрацию в этот день нужно подать заявление заранее, не позднее чем за месяц до даты торжества.