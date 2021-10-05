На Камчатке возобновились поиски пропавшего альпиниста

Во вторник с наступлением утра спасатели вновь отправились на поиски альпиниста, пропавшего во время покорения Ключевского вулкана, сообщает пресс-служба камчатского главка МЧС.

Два дня поиски не велись, так как на полуострове бушевал циклон. И сегодня спасатели не рискнули подниматься на склон из-за высокой вероятности схода снежных лавин. Вместо этого они решили осмотреть прилегающую территорию.

"Сейчас дежурная смена Усть-Камчатского филиала поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" обследует сейсмостанцию Апахончич. Кроме того, из Петропавловска-Камчатского в готовности к убытию находятся сотрудники краевого поисково-спасательного отряда", - отметили в спасательном ведомстве.

Напомним, двое туристов из Екатеринбурга 27 сентября поднимались на Ключевскую сопку, но приостановили восхождение из-за ухудшения погодных условий. Затем альпинисты разделились. Один из них прибыл 1 октября на высоту 2600 метров, где обустроен базовый дом для ночевки. Своего напарника он там не обнаружил и обратился за помощью к спасателям.

По факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.