В Хабаровском крае загорелся заповедник "Силинский лес"

В Хабаровском крае тушат пожар на территории памятника природы "Силинский лес", сообщает пресс-служба Объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков "Заповедное Приамурье".

О возгорании в лесопарковой зоне между рекой Силинка и природным памятником стало известно 1 октября. На место сразу же выехали сотрудники пожарной части Комсомольска-на-Амуре. К ним присоединились работники заповедника и добровольцы. Всего на тушении задействованы три десятка человек. Сейчас огонь полыхает на площади 1,5 гектара, и справиться с ним пока не удается.

По словам директора Комсомольского заповедника Григория Вана, такой пожар очень трудно потушить. Дело в том, что огонь стелется по земле, по корням деревьев и кустарников. Чтобы остановить его распространение, недостаточно просто залить пламя водой, нужно снять верхний слой почвы, чем сейчас и занимаются огнеборцы.

По предварительным данным, лес загорелся из-за несоблюдения жителями мер пожарной безопасности.

Справка "РГ"

Памятник природы краевого значения "Силинский лес" расположен в Ленинском округе Комсомольска-на-Амуре. Находится под охраной Комсомольского природного заповедника. На его территории произрастает более 300 видов растений, в том числе краснокнижных.