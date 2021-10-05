В Якутии проверят информацию о загрязнении реки Алдан

В Якутии проверяют информацию о загрязнении реки Алдан у города Томмот. Несколько дней назад пользователи соцсетей сообщили о том, что вода в реке окрасилась в желтый цвет.

Как сообщили в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, на место уже выехали госинспекторы Алданского комитета государственного экологического надзора. Они обследуют берега реки, ее акваторию и возьмут на анализ воду.

После получения результатов будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.