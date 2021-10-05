Два человека погибли при пожаре в инфекционной больнице Кирова

Сегодня ночью произошел пожар в одном из корпусов инфекционной больницы Кирова. Погибли двое мужчин.

В ГУ МЧС по Кировской области уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 2:45. Пожарные подразделения прибыли на место через 3 минуты.

Из палат на первом этаже газодымозащитникам удалось спасти шесть человек, еще 36 пациентов были эвакуированы. На месте происшествия работали 58 человек и 23 единицы техники.

В результате пожара обгорели две кровати в одной из палат. Всех пациентов из этого корпуса направили на лечение в соседние корпуса и другие городские больницы.

По факту пожара проводится доследственная проверка. По информации регионального СК, погибшие были пациентами 66 и 82 лет. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. По предварительной версии, причина пожара - неосторожное обращение с огнем одним из погибших мужчин.