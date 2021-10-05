В Удмуртии мужчину осудили за оскорбительные надписи на флаге России

В Удмуртии суд ограничил свободу жителя Орловской области за неуважение к символу России. 21-летний молодой человек стал главным фигурантом уголовного дела, заведенного по статье 329 - надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации, сообщили в прокуратуре региона.

Следователи выяснили, что подсудимый, находясь на территории Ижевска, нанес на полотнище российского флага оскорбительные надписи по отношению к органам государственной власти и затем вывесил флаг на металлическую конструкцию на одной из центральных улиц города.

В судебном заседании обвиняемый в полном объеме признаю вину и раскаялся в содеянном. Приговором ему назначено наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы. Это значит, что все это время молодому человеку придется жить под надзором сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, но при этом он не будет изолирован от общества.