Свинокомплекс под Красноярском уличили в загрязнении реки нечистотами

Представители прокуратуры и министерства экологии Красноярского края проверяют информацию жителей Большемуртинского района о нарушениях в работе местного предприятия. Сельчане сообщили, что свинокомплекс "Красноярский" сливает нечистоты в реку Нижняя Подъемная без предварительной очистки.

Инспекторы министерства экологии и рационального природопользования края взяли пробы воды в реке и на предприятии.

"Осмотр показал, что нечистоты из трубы загрязняют реку. И это вопиющий факт нарушения природоохранного законодательства", - цитирует сегодня пресс-служба правительства региона заместителя министра экологии и рационального природопользования Юлию Гуменюк. По ее словам, ведомство приложит все усилия, чтобы понудить предприятие соблюдать закон.