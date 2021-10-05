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05.10.2021 08:45
Рубрика: Общество

Свинокомплекс под Красноярском уличили в загрязнении реки нечистотами

Текст: Дмитрий Машуков

Представители прокуратуры и министерства экологии Красноярского края проверяют информацию жителей Большемуртинского района о нарушениях в работе местного предприятия. Сельчане сообщили, что свинокомплекс "Красноярский" сливает нечистоты в реку Нижняя Подъемная без предварительной очистки.

Фото: Татьяна Барыбина
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Инспекторы министерства экологии и рационального природопользования края взяли пробы воды в реке и на предприятии.

"Осмотр показал, что нечистоты из трубы загрязняют реку. И это вопиющий факт нарушения природоохранного законодательства", - цитирует сегодня пресс-служба правительства региона заместителя министра экологии и рационального природопользования Юлию Гуменюк. По ее словам, ведомство приложит все усилия, чтобы понудить предприятие соблюдать закон.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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