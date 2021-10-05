В Новосибирске медиков обвинили в кражах у пациентов психбольницы

В Дзержинский районный суд Новосибирска передано уголовное дело в отношении трех сотрудниц психиатрической больницы - они обвиняются в кражах с банковских счетов подопечных.

Как сообщили в СУ СКР по Новосибирской области, медработниц будут судить за мошенничество. Кроме того, завотделением обвиняется в получении взяток за помещение пациентов в стационар.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. По данным региональной прокуратуры, хищения совершались в Новосибирской клинической психиатрической больнице № 3.

По версии следствия, с 2016 по 2019 годы обвиняемые, используя служебное положение и психическое состояние пациентов, завладели их денежными средствами. Общая сумма украденного перевалила за шесть миллионов рублей. У медиков был доступ к банковским картам двенадцати подопечных. Хищение денег с банковских счетов они совершали с помощью системы дистанционного банковского обслуживания "Мобильный банк".

Кроме того, по материалам дела, завотделением получила свыше двух миллионов рублей в качестве взяток за размещение в лечебном учреждении граждан и их последующее лечение.