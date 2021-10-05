В Петербурге резко подорожала аренда квартир

В Петербурге зафиксирован резкий рост цен на арендное жилье, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Яндекс-Недвижимость".

По данным сервиса, самое большое удорожание за год пришлось на сегмент двухкомнатных квартир. Сейчас их сдают в среднем за 40 тысяч рублей в месяц, это на 33,3 процента больше, чем осенью прошлого года, когда двушку вполне реально было снять за27-28 тысяч рублей.

Однокомнатные квартиры подорожали меньше, на 19,5 процента, сейчас аренда такого жилья обходится в среднем в 23,9 тысяч рублей. А снять трешку можно за 70 тысяч, рост составил 27,3 процента.

Правда, средняя цена арендных квартир сопоставима со средней температурой по больнице. Например, самую дорогую однушку в Петербурге сдавали за 135 тысяч рублей в месяц, двухкомнатную - за полмиллиона, кроме того, искали арендаторов в элитную трешку, ежемесячная оплата - 600 тысяч рублей.

Цена аренды зависит от множества разных факторов, типа дома, состояния квартиры, мебели, бытовой техники, а также района и удаленности от метро.