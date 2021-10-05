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05.10.2021 11:44
Рубрика: Происшествия

На Кубани обнаружили цех с тысячами литров поддельного алкоголя

Текст: Михаил Сухарев

В Абинске Краснодарского края оперативники УФСБ по региону обнаружили цех, в котором производили и складировали фальсифицированную алкогольную продукцию. Как сообщили "РГ" в пресс-службе УФСБ Кубани, цех замаскировали на территории производства бытовой химии.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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- В городе Абинске обнаружено и изъято из незаконного оборота более 40 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, в том числе в виде готовой продукции под различными известными торговыми брендами водки, виски, коньяка и так далее, - отметили в ведомстве.

Сейчас специалистам предстоит провести экспертизу спиртосодержащей жидкости, после этого, в зависимости от результатов, будет возбуждено уголовное дело. Сотрудники Федеральной службы безопасности устанавливают, кто стоял во главе производства и незаконного оборота спиртосодержащей продукции.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Алкоголь и табак

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