В Екатеринбурге под колесами трамвая погибла девочка-зацепер

Екатеринбургские инспекторы ГИБДД разыскивают очевидцев происшествия на Ботанике, в результате которого погибла несовершеннолетняя девочка.

ЧП случилось накануне около девяти вечера напротив дома 202/3 на улице 8 Марта. Девочка подросток, которой на вид лет 12-14, погибла под колесами трамвая: она ехала на сцепке между вагонами и упала на пути. Травмы оказались не совместимы с жизнью, и школьница скончалась еще до приезда бригады медиков.

Возможных свидетелей трагедии просят связаться с полицией по телефону 8-902-268-90-88.

"Чаще всего зацеперами становятся подростки, которым не хватает родительского внимания, любви и поддержки", - считают в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции.