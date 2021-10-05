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Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге под колесами трамвая погибла девочка-зацепер

Текст: Татьяна Воробьева

Екатеринбургские инспекторы ГИБДД разыскивают очевидцев происшествия на Ботанике, в результате которого погибла несовершеннолетняя девочка.

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ЧП случилось накануне около девяти вечера напротив дома 202/3 на улице 8 Марта. Девочка подросток, которой на вид лет 12-14, погибла под колесами трамвая: она ехала на сцепке между вагонами и упала на пути. Травмы оказались не совместимы с жизнью, и школьница скончалась еще до приезда бригады медиков.

Возможных свидетелей трагедии просят связаться с полицией по телефону 8-902-268-90-88.

"Чаще всего зацеперами становятся подростки, которым не хватает родительского внимания, любви и поддержки", - считают в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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