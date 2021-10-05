Российские учителя рассказали, почему дети не знают прошлого страны

Татьяна Пасман, Псков:

- Я думаю, что наши дети будут знать историю тогда, когда мы сами к ней будем уважительно относиться. Потому что можно очень много говорить на уроках, но, когда они видят, что исторические места в селе или городе рушатся взрослыми людьми, уважение к прошлому уходит, а с ним уходит желание его знать и помнить. Если мы, взрослые люди, так относимся к живой истории, значит, это вещь факультативная, не является важным и обязательным, делают вывод наши ученики.

Есть замечания и к самим к урокам. Мы, учителя, очень любим монолог, разговорный жанр. Это бывает очень красиво (мы можем зажечь, увлечь), но не эффективно. Потому что все прекрасно знают, запоминается то, что человек потрогал руками, пощупал и сделал сам. Современные дети не могут усваивать длинные лекции. И второе. Наша педагогическая твердая убежденность, что "я очень умен и уже все знаю". А дети хотят, чтобы с ними делились сомнениями. Если мы дадим детям возможность увидеть живую жизнь прошлого и настоящего и активно участвовать в формировании этих знаний, они полюбят историю.

Марина Бравина, Ульяновск:

- Проблемы в первую очередь касаются преподавания истории Великой Отечественной войны. Она ушла на очень поздние годы обучения - 10 класс. Ребята приходят в старшие классы практически как "чистые доски". У них не было пропедевтического курса. И той воспитательной системой, которая была направлена на формирование общеисторической и общегражданской памяти о войне, они не охвачены.

И второе. С моей точки зрения, преступно мало у нас часов на историю. В течение них качественно реализовать историко-культурный стандарт практически нереально. Объем знаний, который выносится на экзамен, очень большой. Это не способствует крепким знаниям.

Сергей Курасов, Владимир:

- Да, требования к уровню знаний очень высокие. Но важнее, на мой взгляд, добиться понимания, что история - это ценность. Мы проверяем какие-то даты, события, процессы, факты. Но это для современного ребенка - параллельный мир. Нужно, чтобы он соединился с реальной жизнью. А что такое реальная жизнь? Это память семей, память места, где он живет. Школьник проживает историю, когда гуляет по городу, деревне или селу и понимает, что здесь разворачивались события из прошлого, может быть, простые, с точки зрения большой истории, не очень важные, но из них и складывается его личная история, история его друзей и родственников, а значит, и история его сограждан.

Елена Золотова, Миллерово, Ростовская область:

- Я считаю, что главное привить такую мотивацию, чтобы ребенок мог прикладывать знания к своему жизненному опыту и решать какие-то практические задачи, находя в истории ответы на вопросы, которые выставляет перед маленьким человеком жизнь. История призвана воспитывать чувство привязанности к своей земле. Как это сделать?

Через историю семьи, можно выходить на масштабные исторические события, на сложный 20 век с трагедией репрессий и потерей своих корней и имен. Я рассказываю об истории своей семьи, про дядю, который прошел войну, концлагеря, его спасли венгры. Если подходить к ребенку с конкретными "настоящими" сюжетами из жизни, он будет учить историю. Правдивый рассказ даже об очень трудных эпохах не мешает воспитанию патриотизма. Ведь темные эпизоды есть в истории всех без исключения государств. Мы должны констатировать такие факты. Не критиковать историю. Критическое мышление нужно скорее для того, чтобы сформировать свою личную позицию, а также понимать, какие причины привели к тем или иным событиям, насколько были возможны альтернативные пути исторического процесса. Думаю, что интеграция отечественной истории во всемирный исторический процесс очень актуальна сегодня.

Ольга Хлытина, Новосибирск:

- Важно, чтобы, готовясь к уроку, учитель находил лично для себя ответ на вопрос, а зачем этот урок нужен моим ученикам? Важно идти от конкретного ученика. Тогда сложится представление о том, что "история - это про меня, моих близких и мою страну". Хорошо бы при этом выдержать баланс: идти не по принципу, что только мой регион - уникальный и великий, - это так и есть, но у ребенка должно сложиться представление, что история его края и села тысячами нитей связана с историей огромной страны и мира. Когда ученик научится понимать предмет вот так панорамно, не будет того отчуждения от совсем недавнего прошлого, формального зазубривания фактов, смысла которого дети не видят.

И еще. Мы живем в информационную эпоху. История - тот предмет, который дает очень много разноречивых версий и оценок. Важно научить работать с этой информацией, в том числе и транслируемой СМИ. Чтобы ученик понимал: как сделано сообщение, кто его адресат и кому оно выгодно. Исторические тексты бывают разные, потому что созданы с разными целями: где-то история - это товар, где-то - развлечение, где-то - память, а где-то - наука. Когда мы научим думать и мыслить, результаты исторического образования станут иными.