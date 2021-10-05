Шойгу: В выборах участвовали почти 100 процентов военнослужащих

В Минобороны подвели итоги выборной кампании в Вооруженных силах. Активность военнослужащих при голосовании традиционно оказалась очень высокой.

"В ходе голосования нарушений допущено не было", - сообщил во вторник, 5 октября, на селекторном совещании в Москве министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, в выборах участвовали 99,9 процента военнослужащих и гражданского персонала Российской армии. "На избирательных участках в воинских частях были приняты все меры для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности", - подчеркнул министр.

Он поблагодарил всех, кто занимался подготовкой и проведением выборов, за четкую организацию мероприятия. Что, по оценке Шойгу, "позволило военному электорату реализовать свои избирательные права как у нас в стране, так и за ее пределами - на наших базах за рубежом".