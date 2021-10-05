Стала известна программа Московского международного Салона образования

Салон - крупнейшее событие в сфере образования, самая масштабная в стране выставка новых образовательных технологий. Салон проводится с 2014 года по распоряжению правительства РФ, организаторы - два главных образовательных ведомства - Минобрнауки и Минпросвещения.
Программа мероприятий уже представлена на сайте mmco-expo.ru.
Расскажем о самом интересном.
Для абитуриентов
"Навыки для будущего, которое уже наступило", 6 октября, 10:00:
что это такое, как их "прокачать", что предлагает рынок?
"Что такое неизвестность и как с ней бороться: страхи подростков о будущем", 6 октябрь, 11:00:
на сессии расскажут о страхах подростков: кто и что сможет помочь в их преодолении? Что лучше: не поступить или бояться поступить, но не туда?
"Обучение за рубежом: возможности и перспективы", 8 октября, 16:00:
о международном образовании и тех перспективах, которые оно открывает.
Для педагогов вузов
"Цифровая трансформация высшего образования. Новая реальность: ожидания vs действительность", 7 октября, 11:00:
какие выводы сделали вузы из ситуации с пандемией, на какие направления бросают свои силы IT-службы, что изменилось после выхода сотрудников вузов в аудитории.
"Высшее образование: квантовый скачок", 6 октября, 16:00:
дискуссия о разработках, находящихся на переднем крае науки, о работе с квантовыми технологиями.
Для школьных учителей
"Может ли "цифра" изменить содержание школьного образования?", 7 октября, 11:00:
приведет ли использование "цифры" в школьном образовании к принципиально новым, ранее не достижимым результатам? Или мы просто получаем удобные инструменты, качественно не изменяющие нашу работу?
"Коммуникация школы с родителями: опыт последних двух лет", 8 октября, 18:00:
как в ситуации роста родительской активности учителю вести себя школе? Закрыться или учиться выстраивать новые отношения с новым родителем? И как расширить границы этого сотрудничества?
Кстати
В ММСО - 2021 примут участие 85 финалистов конкурса "Учитель года России - 2021", финальные мероприятия которого проходят как раз в эти дни. Имя абсолютного победителя будет известно 10 октября, а пока каждый из участников расскажет о себе и своем взгляде на преподавание в контексте глобальных изменений в образовании.