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05.10.2021 18:00
Рубрика: Общество

Стала известна программа Московского международного Салона образования

Текст: Мария Набиркина
С 6 по 8 октября в Москве на площадке "Крокус Экспо" пройдет Московский международный Салон образования (ММСО). Для тех, кто не сможет участвовать лично, практически все мероприятия будут дублироваться на коммуникационной digital-платформе "ММСО.Коннект".
Фото: mmco-expo.ru Фото: mmco-expo.ru
Фото: mmco-expo.ru

Салон - крупнейшее событие в сфере образования, самая масштабная в стране выставка новых образовательных технологий. Салон проводится с 2014 года по распоряжению правительства РФ, организаторы - два главных образовательных ведомства - Минобрнауки и Минпросвещения.

Программа мероприятий уже представлена на сайте mmco-expo.ru.

Расскажем о самом интересном.

Для абитуриентов

"Навыки для будущего, которое уже наступило", 6 октября, 10:00:

что это такое, как их "прокачать", что предлагает рынок?

"Что такое неизвестность и как с ней бороться: страхи подростков о будущем", 6 октябрь, 11:00:

на сессии расскажут о страхах подростков: кто и что сможет помочь в их преодолении? Что лучше: не поступить или бояться поступить, но не туда?

"Обучение за рубежом: возможности и перспективы", 8 октября, 16:00:

о международном образовании и тех перспективах, которые оно открывает.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Для педагогов вузов

"Цифровая трансформация высшего образования. Новая реальность: ожидания vs действительность", 7 октября, 11:00:

какие выводы сделали вузы из ситуации с пандемией, на какие направления бросают свои силы IT-службы, что изменилось после выхода сотрудников вузов в аудитории.

"Высшее образование: квантовый скачок", 6 октября, 16:00:

дискуссия о разработках, находящихся на переднем крае науки, о работе с квантовыми технологиями.

Для школьных учителей

"Может ли "цифра" изменить содержание школьного образования?", 7 октября, 11:00:

приведет ли использование "цифры" в школьном образовании к принципиально новым, ранее не достижимым результатам? Или мы просто получаем удобные инструменты, качественно не изменяющие нашу работу?

"Коммуникация школы с родителями: опыт последних двух лет", 8 октября, 18:00:

как в ситуации роста родительской активности учителю вести себя школе? Закрыться или учиться выстраивать новые отношения с новым родителем? И как расширить границы этого сотрудничества?

Кстати

В ММСО - 2021 примут участие 85 финалистов конкурса "Учитель года России - 2021", финальные мероприятия которого проходят как раз в эти дни. Имя абсолютного победителя будет известно 10 октября, а пока каждый из участников расскажет о себе и своем взгляде на преподавание в контексте глобальных изменений в образовании.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Правительство Минпросвещения

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