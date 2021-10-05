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Рубрика: Общество

Стало известно, сколько россиян планируют уклониться от переписи населения

Текст: Алексей Дуэль
В переписи населения-2020, которая из-за пандемии была перенесена на этот год, примут участие 81% граждан России. Такие результаты показал проведенный специально для "РГ" опрос компании SuperJob.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Основной этап Всероссийской переписи населения начнется 15 октября. Она продлится месяц - до 14 ноября. Собирать данные будут 268 тысяч человек, в зоне ответственности каждого из них окажутся в среднем 550 адресов. Большинство из них - студенты, а также муниципальные служащие.

Стало известно, сколько времени нужно на заполнение переписного листа

"Большая часть вопросов в анкетах будет та же, что и на предыдущих переписях, - рассказал ранее глава Росстат Павел Малков. - В этот раз добавится блок, посвященный жилищным условиям россиян, он позволит узнать, какими социальными благами и услугами пользуются люди. Еще добавили вопросы по трудовой миграции, - узнаем, как далеко люди ездят на работу".

Больше всего сознательных граждан заполнят переписные листы самостоятельно на сайте госуслуг. Такое намерение высказали 58% опрошенных. Еще 16% по традиции откроют дверь переписчику, оснащенному специальным планшетом. Еще 7% собираются посетить переписной пункт и ответить на вопросы анкеты там. Еще 19% россиян от участия в переписи решили уклониться.

Чаще других о намерении манкировать переписью сообщали молодые люди в возрасте до 24 лет (25%). Россияне с ежемесячным доходом от 80 тысяч рублей скорее заполнят анкету на портале госуслуг (67%), а откроют дверь переписчику те, кто зарабатывает меньше 30 тысяч рублей в месяц (20%), и люди старше 45 лет (21%).

В Росстате заверили, что во время переписи будут ее участники будут соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.

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Общество Соцсфера Социология Всероссийская перепись населения 2021 года

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