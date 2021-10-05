Умер актер Вагиф Шарифов

5 октября скончался советский, азербайджанский актер, режиссер Гянджинского государственного драматического театра, народный артист Азербайджана Вагиф Шарифов.

Об этом сообщает Trend Life. Уточняя, что несколько дней назад артист был госпитализирован в Гянджинскую городскую больницу "из-за серьезных проблем со здоровьем".

Шарифова похоронили сегодня на Аллее почетного захоронения в родном городе.

Вагиф Шарифов родился 12 августа 1943 года в Гяндже. В 1967-м окончил режиссерский факультет Азербайджанского государственного института культуры. Работал режиссером в Гянджинском государственном драматическом театре, Сумгайытском государственном драматическом театре и в Агдамском государственном драматическом театре. За свою творческую карьеру Вагиф Шарифов поставил более 120 спектаклей.