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Умер режиссер "Бумбараша" и "Королей и капусты" Николай Рашеев

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    05.10.2021, 17:23
Текст:   Олег Усков

Советский, украинский режиссер, сценарист и актер Николай Рашеев, автор культового "Бумбараша" с Валерием Золотухиным, умер в возрасте 85 лет 5 октября. Об этом сообщил на Facebook председатель Союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач.

"Сегодня утром легендарный кинорежиссер Николай Рашеев решил попрощаться с нами, с этим миром благословенным", - написал он.

Николай Георгиевич Рашеев родился 8 апреля 1935 года в Киеве. Отец - болгарин, политический эмигрант, по линии Коминтерна учившийся и работавший в Киеве. Был деканом Политехнического института, арестован в 1937-м.

Подростком Рашеев увлекался альпинизмом. Школу окончил с золотой медалью. Далее - Киевский политехнический институт, в 1957-м. По окончании института поступил во ВГИК на режиссерский курс Козинцева, но в начале второго курса был отчислен - "по идеологически мотивам". Работал инженером-пусковиком в Иркутске, Туве, Красноярске, Якутии, на Сахалине, Чукотке и Колыме.

На Колыме начал писать рассказы, сотрудничая с местной газетой. Вернувшись в Москву, восстановился во ВГИКе и в 1964-м окончил его сценарный факультет заочно. А в 1966-м - Высшие курсы сценаристов и режиссеров, где учился у Михаила Ромма, в частности.

После работал ассистентом режиссера на телестудиях в Киеве и Кишиневе, режиссером на Пермской студии телевидения и на киностудии Молдова-фильм. С 1971-го Рашеев - режиссер Киностудии имени Довженко в Киеве.

Фильмография постановщика начинается в середине 60-х с ряда короткометражек. "Бумбараш" 1971-го стал для режиссера дебютным полным метром.

Следом - "Короли и капуста" по О'Генри, "Рассмешите клоуна", "Любовь к ближнему", сценарий "Вертикали" с Высоцким - в соавторстве, другие проекты. Периодически появлялся в эпизодических ролях - в тех же "Бумбараше" и "Королях и капусте".

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