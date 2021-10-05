Умерла актриса Херта Штааль

2 октября на 92-м году жизни в Мюнхене умерла звезда немецкого кино 50-70-х годов, актриса и танцовщица Херта Штааль. Об этом сообщает T-online со ссылкой на подтверждение подруги усопшей.

Штааль родилась в 1930 году в Вене и достигла большой славы как звезда развеселых музыкальных комедий и т.н. деревенских драм (Heimatfilms), пользовавшихся популярностью в послевоенное время.

Herta Staal ist tot: Trauer um großen Filmstar der 50er- und 60er-Jahre. #HertaStaal https://t.co/bGRlMXCmut pic.twitter.com/V7WYixwiL2 — TAG24 NEWS Deutschland (@TAG24) October 2, 2021

Подростком Херта училась танцам под присмотром видных хореографов, балету - в Венской государственной опере, далее продолжив обучение в Венской консерватории.

На сцене профессионально дебютировала в 1948-м в оперетте, на экранах - в 1952-м. Среди работ - "Изгнание из рая", "Графиня Мицци", "Любовь хочет учиться", "Два сердца, полные счастье". На пенсию Штааль ушла в 90-х.