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Умерла актриса Херта Штааль

Новости
    05.10.2021, 14:01
Текст:   Олег Усков

2 октября на 92-м году жизни в Мюнхене умерла звезда немецкого кино 50-70-х годов, актриса и танцовщица Херта Штааль. Об этом сообщает T-online со ссылкой на подтверждение подруги усопшей.

Штааль родилась в 1930 году в Вене и достигла большой славы как звезда развеселых музыкальных комедий и т.н. деревенских драм (Heimatfilms), пользовавшихся популярностью в послевоенное время.

Подростком Херта училась танцам под присмотром видных хореографов, балету - в Венской государственной опере, далее продолжив обучение в Венской консерватории.

На сцене профессионально дебютировала в 1948-м в оперетте, на экранах - в 1952-м. Среди работ - "Изгнание из рая", "Графиня Мицци", "Любовь хочет учиться", "Два сердца, полные счастье". На пенсию Штааль ушла в 90-х.

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