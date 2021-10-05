В Беларуси добыли 140-миллионную тонну нефти

На Речицком месторождении в Гомельской области белорусские нефтяники добыли 140-миллионную тонну "черного золота". Как уточнили в "Белоруснефти", эта знаковая цифра совпала и с 55-летним самой компании, информирует БЕЛТА.

А первые промышленные притоки нефти были получены в 1964 году на местном месторождении, расположенном в 55 километрах юго-западней областного центра. Уже через год началась промышленная эксплуатация месторождений, а в 1967 году нефтяники отметили своеобразный юбилей - добычу первого миллиона тонн белорусского углеводородного сырья.

Кстати, эксперты напоминают, что прошло уже более 45 лет, как в республике была зафиксирована максимальная добыча нефти за все время эксплуатации национальных скважин. Тогда она составила 7 млн 953 тысяч тонн нефти. А нефтяной юбилей, когда была получена 100-милионная тонна нефти, состоялся в сентябре 1998 года.

Белорусские нефтяники, констатируют местные обозреватели, активно используют современные технологии, благодаря которым удается добывать так называемую трудную нефть. К началу текущего года в Синеокой уже открыто 90 месторождений нефти и газоконденсата. Все они расположены в пределах Припятского прогиба. Еще 64 месторождения находятся в разработке. При этом почти половина всех остаточных извлекаемых запасов белорусской нефти сосредоточены в пределах пяти крупнейших месторождений: Речицкого, Осташковичского, Вишанского, Южно-Осташковичского и Южно-Сосновского.