В Россию из Испании передали бизнесмена, похитившего 400 млн рублей

Предприниматель, который присвоил почти 400 млн рублей при строительстве очистных сооружений в Краснодарском крае в рамках подготовки к Олимпиаде в Сочи, был передан Испанией правоохранительным органам России.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, гражданин одного из сопредельных государств Иван Вандышев был экстрадирован в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Испании. По ее словам, Вандышев обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

"В феврале минувшего года обвиняемый задержан на территории Испании и сегодня передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - сказала она.

Ирина Волк отметила, что, по данным следствия, в 2013 году компания, руководителем которой был Вандышев, заключила госконтракт на строительство очистных сооружений в Краснодарском крае.

"Согласно условиям договора, для проведения необходимых работ заказчик перевел на счета подрядчика в качестве аванса более 1,2 млрд рублей", - отметила Волк.

Она рассказала, что предварительно установлено, что Вандышев внес в документы недостоверные сведения о стоимости оборудования, вывел из оборота компании и присвоил почти 400 млн рублей. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Скрываясь от правосудия, Вандышев покинул Россию. На основании запроса ГУ МВД России по Краснодарскому краю он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.