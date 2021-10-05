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Вышел русский трейлер мультфильма "Даже мыши попадают в рай"

Новости
    05.10.2021, 13:54
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: Capella Film Фото: Capella Film
Фото: Capella Film

На YouTube канале Capella Film появился локализованный трейлер чешского мультфильма "Даже мыши попадают в рай" (I mysi patrí do nebe). Премьера в России запланирована на 4 ноября.

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
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Мышку Лиззи дразнили трусишкой, и она решила доказать свою смелость. Для этого Лиззи подобралась к спящей лисе Белопузу и вырвала клок шерсти. В следующую секунду мышонок очнулся на небесах, в раю для животных.

Оказалось, что лис попал туда вслед за ней. На этом злоключения не закончились: герои запутались в проволоке, и теперь куда идет один, туда и второй. Лиззи и Белопузу придется помириться и научиться работать вместе. Всё это станет началом необычной дружбы.

Режиссеры - Ян Бубеничек, Дениза Гриммова. Мультфильм сделан в анимационной технике Stop-motion.

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