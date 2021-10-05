Вышел русский трейлер мультфильма "Даже мыши попадают в рай"

На YouTube канале Capella Film появился локализованный трейлер чешского мультфильма "Даже мыши попадают в рай" (I mysi patrí do nebe). Премьера в России запланирована на 4 ноября.

Мышку Лиззи дразнили трусишкой, и она решила доказать свою смелость. Для этого Лиззи подобралась к спящей лисе Белопузу и вырвала клок шерсти. В следующую секунду мышонок очнулся на небесах, в раю для животных.

Оказалось, что лис попал туда вслед за ней. На этом злоключения не закончились: герои запутались в проволоке, и теперь куда идет один, туда и второй. Лиззи и Белопузу придется помириться и научиться работать вместе. Всё это станет началом необычной дружбы.

Режиссеры - Ян Бубеничек, Дениза Гриммова. Мультфильм сделан в анимационной технике Stop-motion.