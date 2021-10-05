Захарова: России следует развивать свой сектор коммуникационных технологий

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что России следует развивать свой собственный сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на фоне инцидента со сбоем работы приложений, связанных с социальной сетью Facebook. Такое мнение она выразила в эфире программы "Соловьев Live", которая транслировалась в Youtube.

"Мы обязаны развивать наш внутренний сегмент, связанный с информационно-коммуникационными технологиями", - сказала Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства предупредила, что ситуация с отключением приложений может повториться "в любую секунду".

Ранее несколько приложений, которыми владеет Facebook, стали недоступны на несколько часов.