Замглавы МО Андрей Картаполов уволен со службы в связи с избранием в Госдуму

Заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов уволен с военной службы в связи с избранием его депутатом Государственной Думы. Об этом в ходе селекторного совещания сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, генерал освобожден от занимаемой должности и уволен с военной службы указом президента России. Кроме того, указом президента освобожден от занимаемой должности и уволен с военной службы начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом адмирал Александр Витко. Этим же указом начальником Главного штаба - первым замом главкома ВМФ назначен адмирал Александр Носатов. Носатова в должности командующего Балтийским флотом сменил вице-адмирал Виктор Лиина.

Также заместителем начальника Генерального штаба назначен контр-адмирал Владимир Воробьев, начальником штаба - первым заместителем командующего Северным флотом стал контр-адмирал Константин Кабанцов. Также начальником штаба - первым заместителем командующего Черноморским флотом - вице-адмирал Сергей Пинчук, заместителем командующего Черноморским флотом - вице-адмирал Аркадий Романов.