Указ главы Республики Адыгея от 6 октября 2021 года № 141 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральными законами "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", предложениями главного государственного санитарного врача по Республике Адыгея (Адыгея) от 5 октября 2021 года №01-00-01/60-5624-2021 г. постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 2021, № 1, 2, 3, 4, 7) следующие изменения:

1) пункт 7 после слов "режим самоизоляции для" дополнить словами "не прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

2) в пункте 10:

а) подпункт 1 дополнить новым абзацем "6.1", следующего содержания:

"6.1) общественного питания на территориях фуд-кортов (зона питания, где посетителям предлагают услуги сразу несколько предприятий общественного питания, имеющих общий зал для питания), за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов;";

б) подпункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) организация общественного питания осуществляется при условии расстановки столов на расстоянии 1,5 метра без использования танцевальных зон и проведения банкетных, корпоративных и иных подобных массовых мероприятий;".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца "б" подпункта 2 пункта 1 настоящего Указа, вступающего в силу с 11 октября 2021 года.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов







