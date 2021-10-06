Аналитики выяснили, сколько времени россияне тратят на соцсети

В среднем россияне проводят в социальных сетях три часа в день, говорится в исследовании компании "Лаборатория Касперского".

Как показал опрос, россияне в среднем проводят в соцсетях три часа в день, при этом 38% пользуются ими по работе. 30% опрошенных следят за какими-то блогерами и почти половина из них, 45%, отметили, что это помогает им сбежать от реальности.

Среди респондентов 11% не чувствуют себя полноценно, если оказываются не в курсе новостей из жизни лидеров мнений. 39% признались, что прислушиваются к мнению известных людей, 26% вдохновляются их привычками или стилем. Почти четверть опрошенных (24%) отправляли блогерам личные сообщения и еще столько же респондентов полагают, что могли бы подружиться с ними.

В исследовании отмечается, что многие продолжают искать баланс между плюсами и минусами соцсетей. Сейчас более половины опрошенных полагают, что соцсети во многом позитивно влияют на общество, однако такие платформы нередко используются для мошенничества и распространения фейковых новостей.

"Зачастую злоумышленники действуют от лица популярных блогеров, ко мнению которых прислушиваются очень многие. Вот почему важно сохранять критическое мышление и внимательно относиться к информации, поступающей из интернета", - приводит ТАСС слова Марии Наместниковой, руководителя российского исследовательского центра компании Opinium, проводившей опрос по заказу "Лаборатории Касперского".