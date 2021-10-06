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06.10.2021,  
15:36
Текст:  Алексей Брусилов

Автомобили Unimog с "зушками" замечены на полигоне в Монголии

В Монголии закончились совместные учения "Селенга-2021". Как сообщает Пресс-служба Восточного военного округа, активная фаза с участием подразделений ВВО и монгольской армии была проведена на высокогорном полигоне "Дойтын Ам".
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Против условного противника действовали российские танкисты на Т-72Б3 и мотострелки на боевых машинах пехоты БМП-2 соединения общевойсковой армии, дислоцированной в Республике Бурятия.

Дружественные силы, в свою очередь, были вооружены Т-72А и бронетранспортерами БТР-70М. Эффективная огневая поддержка оказывалась 122-мм гаубицами Д-30 и М-30, реактивными системами залпового огня БМ-21 "Град".

От ударов с воздуха бронетехнику прикрывали расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов, зенитные самоходки ЗСУ-23-4 и спаренные малокалиберные пушки ЗУ-23-2, установленные на платформах автомобилей Unimog.

"Зушки" в очередной раз продемонстрировали свою высокую универсальность, уничтожив также мишени, изображающие наземного противника.

Сообщается, что впервые российские вертолетчики выполняли полеты на высокогорном полигоне, находящемся на высоте 1600 метров.

Военнослужащие военной полиции двух стран отрабатывали навыки борьбы с диверсантами, пытавшимися прорваться к стратегически важным объектам.

Фото: Минобороны РФ
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Всего в учениях принимали участие порядка 1500 человек и более двух сотен единиц боевой техники.

За ходом практических действий наблюдал премьер-министр Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ, министр обороны Монголии Г. Сайханбаяр. Также на заключительном этапе присутствовал заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев.

В завершение всех мероприятий в городе Зуун Мод (Центральный аймак, Монголия) прошла церемония закрытия учений с проходом боевых машин и пролетом армейской авиации.

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