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06.10.2021 11:18
Рубрика: В мире

Баку начал использовать пространство Армении для полетов

Текст: Диана Ковалева

Компания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) начала использовать воздушное пространство Армении для полетов из Баку в Нахичевань. Об этом заявили в самой авиалинии.

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"Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" при выполнении внутреннего рейса Баку - Нахчыван (азербайджанское название - прим. "РГ") - Баку с 6 октября начала использовать воздушное пространство над территорией Армении. Данный шаг демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран", - говорится в заявлении авиакомпании.

В AZAL также добавили, что маршруты через Армению и Иран будут использоваться параллельно.

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