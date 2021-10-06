Баку начал использовать пространство Армении для полетов

Компания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) начала использовать воздушное пространство Армении для полетов из Баку в Нахичевань. Об этом заявили в самой авиалинии.

"Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" при выполнении внутреннего рейса Баку - Нахчыван (азербайджанское название - прим. "РГ") - Баку с 6 октября начала использовать воздушное пространство над территорией Армении. Данный шаг демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран", - говорится в заявлении авиакомпании.

В AZAL также добавили, что маршруты через Армению и Иран будут использоваться параллельно.