ЦИК зарегистрировал девять депутатов Госдумы от "Единой России"

Центризбирком на заседании в среду зарегистрировал девять депутатов Госдумы восьмого созыва от "Единой России".

Среди них - Дмитрий Вяткин, которого партия намерена предложить на должность первого заместителя главы фракции, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева, а также Александр Бородай, экс-премьер ДНР.

Кроме того, депутатом Госдумы стал Сергей Лисовский, он с 2004 по 2020 годы представлял Курганскую область в Совете Федерации.

"У нас зарегистрировано 222 депутата Государственной думы восьмого созыва, (избранных) по федеральному избирательному округу, из 225 положенных", - сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Ранее комиссия перераспределила три вакантных мандата депутатов от "Единой России" внутри соответствующих региональных групп.