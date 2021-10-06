Эксперты: Необходимо подготовить единый учебник истории без предвзятого подхода

Необходимо выработать общие образовательные стандарты, подготовить единый учебник истории без предвзятого подхода ко всем фактам, чтобы выпускники школ, знали четко, что такое Родина, Россия, которую надо защищать и вести вперед по пути развития. Такое мнение было высказано экспертами в Москве в ходе круглого стола "Формирование единого подхода к изучению Отечественной истории (10-11 класс)".

"Я представляю Институт военной истории, - рассказал Николай Никифоров, заместитель начальника по научной работе Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. - Мы практически формируем до конца историю как комплексную отрасль знаний. И я хотел бы подчеркнуть, что мы ни разу не приглашались в качестве соавторов учебников, не привлекались к государственной экспертизе, что специалисты института не были привлечены ни к формированию новой линейки учебников, ни к той, что формировалась после нее. И вот этим мероприятием мы могли бы исправить эту несправедливую ситуацию. Если говорить об учебниках, то я хотел бы подчеркнуть, что мы есть базовые понятия, которые должны остаться неизменными, вне зависимости от конъюнктуры какой-либо области истории, ценностные ориентиры должны быть обязательными. И хотим мы того или нет, на всех этапах нашего государства историческая составляющая рассматривалась, как неотъемлемая часть формирования патриота. И когда мы не участвуем в этом, это недопустимо с государственной точки зрения. Мне кажется, воспитание надо начать с учителей, потому что сейчас они обладают такой дремучестью, что горько и обидно за тех, кому они эту историю читают. Поэтому настала пора на государственном и общественном уровне работать в едином стратегическом направлении. Это основа формирования человека-патриота. Образовательная составляющая крайне важна, но мировоззренческая и воспитательная еще важнее, потому что именно она формирует из человека гражданина".

В свою очередь председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой указал на то, что в 1990-е годы, когда проводилась реформа образования, были переделаны и переписаны многие фундаментальные положения школьных программ. "Сегодня в образовательном процессе участвуют как минимум десять учебников истории, которые написали наши ученые мужи, - подчеркнул Герой России. - В этих учебниках фактически заново история переписана, особенно исторические факты, события, отдельные отрезки времени XIX-XX веков. Но мы ведь знаем, что историю переписывать нельзя. И кто этим занимается, всегда получает негативный результат. История формирует у старшеклассников гражданскую платформу, которая дает представление и возможность будущим защитникам Отечества, будущим представителям нашей Родины на международных политических, экономических, спортивных форумах представлять нашу страну. Эта платформа позволяет нашим школьникам стать активными гражданами, настоящими патриотами. И наши будущие патриоты, будущее страны должны знать историю своей страны без сослагательного наклонения, знать героическое прошлое нашего общества, нашего народа. Сегодня необходимо выработать общие образовательные стандарты, подготовить единый учебник истории без предвзятого подхода ко всем фактам, чтобы выпускники школ, знали четко, что такое Родина, Россия, которую надо защищать и вести вперед по пути развития".

Между тем заместитель директора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Константин Пахалюк заявил, что сегодня история - это больше, чем вопросы прошлого. "Это то, вокруг чего формируется современная нация, - добавил он. - Я еще в жизни не встречал ни одного учителя истории, который бы не говорил, что историко-культурный стандарт написан настолько академически, что школьнику выучить его невозможно. В итоге получается, что ЕГЭ по истории является одним из самых сложных предметов для сдачи. Тем более, мы понимаем, что идея с единым учебником нашла поддержку именно после введения ЕГЭ. А ориентировка на сдачу ЕГЭ ведет к тому, что у нас уходит культура мышления. Но ведь история учит человека думать не категориями своего личного интереса, повседневного мира, а общества и России в целом, учит соотносить себя со своей страной. И тут получается, что если ученик ориентирован на формальности ЕГЭ и выполнение тестов, то культура мышления - не то, чему учат, и не то, что востребовано".

Напомним, что 6 октября в пресс-центре Общественной службы новостей прошел круглый стол: "Формирование единого подхода к изучению Отечественной истории (10-11 класс)". Организаторами мероприятия выступили Общероссийское движение "Сильная Россия" и Координационный совет некоммерческих организаций России.

В обсуждении приняли участие представители Минобрнауки России, Минпросвещения России, Российской академии наук, Российской академии образования, Минобороны, МВД, Следственного комитета РФ, Генпрокуратуры, Российского военно-исторического общества, образовательных организаций высшего образования, а также депутаты Госдумы, Герои России и Социалистического труда, представители экспертного сообщества, профильные НКО и СМИ. В ходе круглого стола был представлен доклад общественной экспертной рабочей группы, которая провела аудит 24-х школьных учебников истории на предмет некорректности и искажений в освещении важных событий Отечественной истории. Работа проводилась в рамках общественно-экспертного содействия реализации поручения президента Российской Федерации.