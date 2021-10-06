Испытания гиперзвуковой ракеты с подлодки завершены

Вчера на селекторном совещании в Минобороны России командующий Северным флотом Александр Моисеев доложил главе военного ведомства России Сергею Шойгу о завершении испытаний новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки. Два пуска, которые в минувший понедельник экипаж атомохода "Северодвинск" произвел по условным целям в Баренцевом море, в том числе с глубины 40 метров, оказались успешными.

"4 октября в рамках программы испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" выполнена испытательная ракетная стрельба с ракетоносителя - атомной подводной лодки крейсерской проекта 885/885М, а именно - с подводной лодки "Северодвинск". Стрельба выполнялась из подводного положения. Все системы, в том числе - комплекс систем управления ракетным оружием подводной лодки и сама ракета, отработали в штатном режиме без замечаний. Цели испытаний достигнуты. Отработан и подтвержден подводный старт ракеты. На этом испытания ракеты с подводной лодки завершены", - рассказал на совещании адмирал. По его словам, с учетом ранее проведенных испытаний и стрельб гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" подтвердила все свои характеристики.

Шойгу поздравил тех, кто был задействован в ее проверке. "Надеюсь, что мы в ближайшее время завершим все эти работы и поставим ракету на вооружение", - заявил министр обороны.

Напомним, что ранее несколько испытательных пусков "Циркона" выполнили с надводного корабля.