Из лагерей для мигрантов в Литве сбежали более 700 человек

С начала года из лагерей для мигрантов сбежали более 700 выходцев из стран Ближнего Востока. Об этом сообщает МВД республики.

Вернуть удалось 146 человек. В основном мигранты, как считают правоохранительные органы Литвы, стараются проникнуть в страны западной Европы.

Власти Литвы обещают усилить охрану миграционных центров и не допускать побегов людей в дальнейшем.

Напомним, что миграционный кризис в Прибалтике начался в мае, когда с территории Беларуси на Запад стали проникать выходцы из стран Ближнего Востока.

Как сообщает прибалтийский портал Delfi, мигранты в Литве жалуются на нечеловеческие условия пребывания в республике. Жалобы в основном касаются однообразной еды и отсутствия права на выход за пределы лагеря.