National Interest предрек США поражение в войне с Россией и Китаем

Армию США признали не готовой к войне с Россией и Китаем.

The National Interest опубликовала аналитическую статью отставного офицера США, магистра в области национальной безопасности Дэвида Пайна "Америка не может одновременно противостоять Китаю и России". Автор напоминает, что в предыдущем материале уже писал о том, что Россия и КНР выигрывают гонку ядерных вооружений. Их совместный арсенал превышает американский.

В апреле 2021 года командующий Стратегическим командованием США адмирал Чарльз Ричард заявил в Конгрессе, что страна вполне может столкнуться с войной на два или даже на три фронта. По свидетельству адмирала, в настоящее время у США нет планов на этот случай. Способность Соединенных Штатов и их союзников выжить, не говоря уже о победе, в войне, остается под большим вопросом.

В своей недавней статье в The National Interest бывший помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии А. Уэсс Митчелл развил эту мысль, предупредив: "Самым большим риском, с которым сталкиваются Соединенные Штаты в XXI веке, если не считать прямой ядерной атаки, является война на два фронта с участием самых сильных военных соперников - Китая и России. Она выйдет за рамки возможностей американских вооруженных сил и потребует огромных жертв со стороны американского народа".

США не готовы вести даже обычную войну с Россией и Китаем, пишет NI. В 2019 году бывший заместитель министра обороны США Роберт Уорк и Дэвид Очманек, один из ключевых специалистов Министерства обороны по оборонному планированию, представили результаты серии секретных военных игр. Они отметили, что в сценарии с войной на два фронта "синие" [Соединенные Штаты] проигрывают.

Как писала газета The New York Times, в 18 из последних 18 военных игр Пентагона на тему конфликта с Китаем в Тайваньском проливе США проиграли.

"Если Соединенные Штаты продолжат свою рискованную политику балансирования на грани конфликта с Россией и Китаем, то результатом, каким бы немыслимым он ни казался, может стать Армагеддон, который приведет к гибели нашей нации, - делает вывод автор. - Вместо того, чтобы пытаться противостоять России и Китаю и сдерживать их на границах и в прибрежных морях, Соединенные Штаты должны добиваться ограниченного удовлетворения своих жизненно важных интересов либо дипломатическим путем, либо односторонними действиями".