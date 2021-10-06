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06.10.2021 10:49
Рубрика: В мире

NYT: ЦРУ сообщило об участившихся потерях информаторов за рубежом

Текст: Диана Ковалева

Руководство Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США сообщило своим сотрудникам по всему миру об участившихся случаях перевербовки, ареста или ликвидации иностранных информаторов. Как сообщает газета The New York Times, больше всего ЦРУ тревожит ситуация в Китае, России, Иране и Пакистане. Эти страны стали намного эффективнее выслеживать шпионов ЦРУ.

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В соответствующей секретной телеграмме, которую разослали на прошлой неделе "по всем пунктам и базам ЦРУ в мире", якобы было прописано точное количество иностранных информаторов, "арестованных или убитых" в последние годы, пишет газета. Сколько именно - издание не сообщило, однако подчеркнуло, что разглашение таких сведений даже внутри разведывательных структур крайне нетипично, а внимание к ним говорит о "важности возникших проблем".

В Пакистане, по словам источников газеты, видевших телеграмму, местная контрразведка часто пытается перевербовать тех, кто работает под прикрытием на США. В итоге они начинают предоставлять ЦРУ ложные сведения. В Иране и Китае, как отметили в управлении, зафиксированы случаи ликвидации американских информаторов.

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