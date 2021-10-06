Расширенная деловая программа Международного форума "Российская энергетическая неделя" опубликована на официальном сайте мероприятия.

По словам советника президента Антона Кобякова, мероприятие является одной из признанных площадок для обсуждения будущего мировой энергетики.

"Защита климата - задача, которую невозможно решить на уровне одной страны, это глобальная цель, для достижения которой важно выстраивать межстрановой диалог и сотрудничество", - сказал он.

Как отметил вице-премьер Александр Новак, главной задачей является эффективная настройка системы для продолжения привлечения инвестиций в отрасль и создания мультипликативного эффекта.

В рамках форума будет вручаться премия "Глобальная энергия", которая присуждается за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах всего человечества.

Среди организаторов мероприятия - Минэнерго, Фонд Росконгресс и Правительство Москвы.Опубликована расширенная деловая программа Российской энергетической недели

Расширенная деловая программа Международного форума "Российская энергетическая неделя" опубликована на официальном сайте мероприятия.

По словам советника президента Антона Кобякова, мероприятие является одной из признанных площадок для обсуждения будущего мировой энергетики.

"Защита климата - задача, которую невозможно решить на уровне одной страны, это глобальная цель, для достижения которой важно выстраивать межстрановой диалог и сотрудничество", - сказал он.

Как отметил вице-премьер Александр Новак, главной задачей является эффективная настройка системы для продолжения привлечения инвестиций в отрасль и создания мультипликативного эффекта.

В рамках форума будет вручаться премия "Глобальная энергия", которая присуждается за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах всего человечества.

Среди организаторов мероприятия - Минэнерго, Фонд Росконгресс и Правительство Москвы.