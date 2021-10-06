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6 октября 2021 г.

Указ губернатора Оренбургской области от 6 октября 2021 года № 510-ук "О внесении изменения в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

Дата подписания 6 октября 2021 г.
Опубликован 6 октября 2021 г.
Вступает в силу 6 октября 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Оренбургской области от 17 марта 2020 года № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 № 231-ук, от 30.05.2020 № 246-ук, от 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 № 288-ук, от 26.06.2020 № 301-ук, от 04.07.2020 № 313-ук, от 17.07.2020 № 338-ук, от 31.07.2020 № 365-ук, от 07.08.2020 № 382-ук, от 14.08.2020 № 394-ук, от 24.08.2020 № 398-ук, от 31.08.2020 № 413-ук, от 10.09.2020 № 439-ук, от 28.09.2020 № 456-ук, от 12.10.2020 № 479-ук, от 19.10.2020 № 505-ук, от 26.10.2020 № 517-ук, от 09.11.2020 № 546-ук, от 23.11.2020 № 570-ук, от 07.12.2020 № 597-ук, от 16.12.2020 № 614-ук, от 29.12.2020 № 688-ук, от 11.01.2021 № 1-ук, от 25.01.2021 № 20-ук, от 08.02.2021 № 52-ук, от 22.02.2021 № 89-ук, от 05.03.2021 № 100-ук, от 22.03.2021 № 128-ук, от 05.04.2021 № 148-ук, от 19.04.2021 № 188-ук, от 30.04.2021 № 207-ук, от 17.05.2021 № 228-ук, от 25.05.2021 № 248-ук, от 08.06.2021 № 278-ук, от 30.06.2021 № 323-ук, от 07.07.2021 № 332-ук, от 13.07.2021 № 355-ук, от 20.07.2021 № 373-ук, от 03.08.2021 № 388-ук, от 17.08.2021 № 415-ук, от 24.08.2021 № 431-ук, от 07.09.2021 № 457-ук, от 21.09.2021 № 488-ук, от 05.10.2021 № 509-ук) следующее изменение:

подпункт 10.11 пункта 10 указа дополнить абзацем следующего содержания:

"Указанные в настоящем подпункте положения не распространяются на лиц, прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию.".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Первый вице-губернатор - первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области С.В.Балыкин



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