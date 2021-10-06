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06.10.2021 22:14
Рубрика: Культура

Пауло Коэльо представил новую книгу

Текст: Наталья Соколова
Фото: EPA/LAURENT GILLIERON Фото: EPA/LAURENT GILLIERON
Фото: EPA/LAURENT GILLIERON

"Коэльо. Избранное" - так называется иллюстрированный сборник, который 6 октября в ТАСС виртуально презентовал знаменитый бразильский писатель Пауло Коэльо.

Фото: EPA
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В "Коэльо. Избранное" вошли культовые романы автора, философская притча "Лучник", впервые опубликованная на русском языке в этом году. Вторая книга серии - иллюстрированное переиздание "Алхимика".

На вопрос, почему его книги не экранизируют, Коэльо ответил, что специально не продает права на свои произведения, чтобы у читателей была возможность самим выстроить "картинку" в голове. "То есть ты сам себе режиссер, ты сам представляешь эту ситуацию, этот сюжет, этот сценарий, этих персонажей, и ты сам все себе рисуешь", - сказал Коэльо.

Автор "Алхимика" также рассказал о своих любимых русских писателях: это Пушкин и Достоевский.

Коэльо любят в России, и любовь эта взаимна. На пике своей славы в 2006 году Пауло Коэльо прокатился по Транссибу от Москвы до Владивостока. Вояж продлился семнадцать дней. И в каждом городе писатель собирал аншлаги.

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