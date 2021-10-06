Законопроект Пермского края "О бюджете Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета в сумме 182817104,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 40537002,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета в сумме 198264595,6 тыс. рублей;

3) дефицит краевого бюджета в сумме 15447490,9 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2023 год и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета на 2023 год в сумме 191378189,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 42829942,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 188800978,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 30437539,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета на 2023 год в сумме 206141077,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4223902,5 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 192810446,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8250695,7 тыс. рублей;

3) дефицит краевого бюджета на 2023 год в сумме 14762888,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4009468,2 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Пермского края по отдельным видам доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

3. Утвердить оборотную кассовую наличность краевого бюджета на 01.01.2023 в сумме 1000000,0 тыс. рублей, на 01.01.2024 - в сумме 1000000,0 тыс. рублей, на 01.01.2025 - в сумме 1000000,0 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 8124698,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 8170649,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 8178830,4 тыс. рублей.

5. Установить объем резервного фонда Правительства Пермского края на 2022 год в сумме 500000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 500000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 500000,0 тыс. рублей.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края на 2022 год в сумме 21593895,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 19309272,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 17271778,7 тыс. рублей.

Утвердить распределение средств дорожного фонда Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы за счет средств краевого бюджета на 2022 год в сумме 19035380,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 23970787,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 15025349,5 тыс. рублей.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из федерального бюджета в 2022-2024 годах

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в 2022 году и на плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Пермского края в 2022-2024 годах

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пермского края на 2022 год в сумме 73654499,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 73097650,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 65205185,8 тыс. рублей.

2. Утвердить общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Пермского края на 2022 год в сумме 10664131,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 11099518,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 11704412,9 тыс. рублей.

Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Пермского края между муниципальными образованиями, в том числе в виде дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Пермского края согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Утвердить не распределенный между муниципальными районами, муниципальными округами, городскими округами Пермского края объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Пермского края:

на 2023 год в размере 10 % от общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Пермского края в сумме 1109951,8 тыс. рублей;

на 2024 год в размере 10 % от общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Пермского края в сумме 1170441,3 тыс. рублей.

Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов Пермского края по налогу на доходы физических лиц, по налогу на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в размере 1,25 ежегодно.

3. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в размере 0,445 тыс. рублей ежегодно.

Установить двукратный уровень превышения среднего показателя подушевых расчетных налоговых доходов за отчетный финансовый год для определения получателей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

4. Утвердить объем дотации на сбалансированность бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Пермского края на 2022 год в сумме 756787,3 тыс. рублей согласно приложению 9 к настоящему Закону.

5. Утвердить объем иных дотаций из бюджета Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 304388,6 тыс. рублей ежегодно согласно приложению 10 к настоящему Закону.

6. Утвердить объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти Пермского края, а также отдельных государственных полномочий в соответствии с законодательством о передаче отдельных государственных полномочий федеральных органов государственной власти на 2022 год в сумме 31685406,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 32119180,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 32066796,8 тыс. рублей.

Установить размеры субвенций на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

7. Утвердить объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, на 2022 год в сумме 16920990,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10336730,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 10975636,4 тыс. рублей.

Утвердить перечень субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

Утвердить объем субсидий на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований, предусмотренных муниципальным образованиям, на 2022 год в сумме 1164936,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1123089,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1394363,7 тыс. рублей.

Установить размеры субсидий на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований (за исключением субсидий, распределение которых утверждено приложением 13 к настоящему Закону) утверждается Правительством Пермского края.

8. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из бюджета Пермского края на 2022 год в сумме 9700691,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 15665452,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 5650119,3 тыс. рублей.

Установить размеры иных межбюджетных трансфертов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Установить, что распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований (за исключением иных межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением 14 к настоящему Закону) утверждается Правительством Российской Федерации, (или осуществляется в установленном им порядке), Правительством Пермского края.

9. Утвердить объем субвенций в федеральный бюджет на 2022 год в сумме 2709,9, тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2709,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2709,9 тыс. рублей.

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, на 2022 год в сумме 135000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 135000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 135000,0 тыс. рублей.

11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края, на 2022 год в сумме 4320862,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4320862,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 4320862,9 тыс. рублей.

Статья 6. Порядок формирования и предоставления единой субвенции из бюджета Пермского края в 2022-2024 годах

Установить, что отдельные субвенции бюджетам городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов предусматриваются в краевом бюджете в виде единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (далее - единая субвенция).

Единая субвенция включает в себя субвенции на:

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам;

предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных организациях Пермского края;

предоставление мер социальной поддержки обучающимся общеобразовательных организаций из малоимущих многодетных семей и малоимущих семей;

выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

получение дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.

Объем единой субвенции формируется исходя из объемов субвенций в соответствии с методиками, утвержденными законами и нормативными правовыми актами отдельно для каждого вида субвенции.

Установить размеры единой субвенции на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 1 приложения 11 к настоящему Закону.

Статья 7. Особенности установления отдельных расходных обязательств Пермского края в сфере социального обеспечения населения

1. Установить размер индексации вознаграждения приемным родителям, предусмотренного статьей 12 Закона Пермского края от 10.12.2008 № 353-ПК "Об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае", с 01.01.2022 - 1,04.

2. Установить размер индексации ежемесячных денежных выплат, предусмотренных статьей 8 Закона Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", с 01.07.2022 - 1,04.

3. Установить размер индексации, предусмотренной статьей 18.9 Закона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 "О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае", в том числе денежных норм, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2 статьи 15 и статьей 18.7, с 01.01.2022 - 1,04, подпунктом 6 пункта 2 статьи 15 указанного Закона, с 01.07.2022 - 1,04.

4. Установить размер индексации ежемесячной денежной компенсации, установленной подпунктом 2 пункта 2 статьи 15 Закона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 "О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае", с 01.01.2022 1,04.

5. Установить размер индексации ежемесячных денежных выплат и пособий, предусмотренных статьями 15, 17, 18, 21 Закона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 "О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае", с 01.07.2022 - 1,04.

6. Установить размер индексации ежемесячных надбавок к заработной плате, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1, пунктами 2, 3 статьи 23 Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК "Об образовании в Пермском крае", с 01.01.2022 - 1,04.

7. Установить размер индексации стипендии, предусмотренной статьей 3 Закона Пермского края от 29.06.2010 № 642-ПК "О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования", с 01.09.2022 - 1,04.

8. Установить размер индексации ежегодной премии Пермского края в сфере культуры и искусства, предусмотренной статьей 5 Закона Пермского края от 12.05.2006 № 7-КЗ "О премиях Пермского края в сфере культуры и искусства", с 01.01.2022 - 1,04.

9. Установить размер индексации ежемесячных денежных выплат, установленных законами Пермской области от 02.10.2000 № 1147-167 "О социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж", от 30.11.2004 № 1830-388 "О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области", законами Пермского края от 06.03.2007 № 17-ПК "О персональных ежемесячных денежных выплатах из средств бюджета Пермского края", от 05.03.2008 № 203-ПК "О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края", с 01.04.2022 - 1,04.

10. Установить размер индексации ежегодной денежной выплаты, предусмотренной частью 5 приложения 1, единовременного денежного вознаграждения, предусмотренного частью 8 приложения 8 к Закону Пермского края от 08.12.2013 № 270-ПК "О наградах Пермского края", с 01.01.2022 - 1,04.

11. Установить размер индексации социального пособия на погребение, предусмотренного пунктом 4 Порядка возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального пособия на погребение за счет средств бюджета Пермского края, утвержденного Указом губернатора Пермского края от 17 марта 2006 г. № 39, с 01.02.2022 - 1,04.

12. Установить размер индексации ежегодной денежной выплаты, предусмотренной статьей 4 Закона Пермского края от 20.12.2012 № 146-ПК "О ветеранах труда Пермского края", с 01.01.2022 - 1,04.

13. Индексацию, указанную в частях 1-12 настоящей статьи, применить к размерам, действующим на 31 декабря года, в котором осуществляется составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 8. Порядок повышения оплаты труда работников краевых государственных учреждений, муниципальных учреждений, финансируемых из краевого бюджета, индексации денежного содержания государственных служащих

1. Увеличить фонд оплаты труда работников государственных учреждений, муниципальных учреждений, финансируемых из краевого бюджета, с учетом необходимости обеспечения уровня целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597, от 01 июня 2012 г. № 761, от 28 декабря 2012 г. № 1688 в отношении следующих категорий работников:

педагогические работники государственных образовательных организаций, педагогические работники муниципальных общеобразовательных организаций, финансируемых за счет субвенций из бюджета Пермского края;

педагогические работники государственных учреждений (организаций) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

педагогические работники муниципальных дошкольных образовательных организаций, финансируемых за счет субвенций из краевого бюджета;

педагогические работники государственных организаций дополнительного образования детей;

преподаватели и мастера производственного обучения государственных профессиональных образовательных организаций;

работники культуры государственных учреждений культуры;

врачи, средний и младший медицинский персонал государственных учреждений здравоохранения и государственных учреждений социального обслуживания населения.

2. Увеличить с 01 октября 2022 г. на 4,0% фонд оплаты труда работников казенных учреждений и затраты по оплате труда, входящие в норматив затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), предоставляемых государственными бюджетными и автономными учреждениями, а так же работников муниципальных учреждений, органов местного самоуправления Пермского края, финансируемых за счет субвенций из бюджета Пермского края, за исключением работников учреждений, для которых установлены настоящей статьей иные размеры увеличения фонда оплаты труда.

3. Увеличить (проиндексировать) с 01октября 2022 г. на 4,0% размеры окладов денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Пермского края, государственных служащих Пермского края, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной службы Пермского края.

Статья 9. Источники финансирования дефицита краевого бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

Статья 10. Государственные внутренние заимствования Пермского края, государственный внутренний долг Пермского края и предоставление государственных гарантий Пермским краем в валюте Российской Федерации

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

2. Утвердить Программу государственных гарантий Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий Пермского края по возможным гарантийным случаям на 2022 год в размере 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в размере 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в размере 0,0 тыс. рублей.

3. Установить, что Министерство финансов Пермского края от имени Пермского края вправе привлекать кредиты кредитных организаций для финансирования дефицита бюджета Пермского края и (или) погашения долговых обязательств Пермского края, а также бюджетные кредиты из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета, пополнение остатков средств на счете бюджета Пермского края, осуществлять размещение государственных ценных бумаг Пермского края.

Привлечение (погашение) кредитов может осуществляться в рамках лимитов открытых кредитных линий кредитных организаций и лимитов по бюджетным кредитам при условии соблюдения ограничений по объему государственного долга, установленных настоящей статьей и Программой государственных внутренних заимствований Пермского края, с уточнением (при необходимости) объемов по данным источникам финансирования дефицита бюджета в течение финансового года.

4. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Пермского края:

1) на 01.01.2023 в сумме 50256888,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Пермского края в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на 01.01.2024 в сумме 64884378,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Пермского края в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) на 01.01.2025 в сумме 68731853,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Пермского края в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов

1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований предоставляются из краевого бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита краевого бюджета на эти цели, в 2022 году в сумме до 550000,0 тыс. рублей:

на срок, не выходящий за пределы соответствующего финансового года, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований Пермского края, в сумме до 50000,0 тыс. рублей;

на срок до трех лет для обеспечения исполнения вопросов местного значения муниципальных образований Пермского края в сумме до 500000,0 тыс. рублей.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, установленными частью 1 настоящей статьи, по ставке 0,1%.

3. Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов, полученных из краевого бюджета, осуществляются в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Пермского края.

4. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным районам, муниципальным округам, городским округам Пермского края на цели, установленные настоящей статьей, осуществляется без предоставления указанными муниципальными образованиями обеспечения исполнения обязательства по возврату указанных бюджетных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором.

Статья 12. Введение действия отдельных законов Пермской области и Пермского края

Ввести в 2022-2024 годах в действие законы Пермской области и Пермского края в соответствии с приложением 18 к настоящему Закону.

Статья 13. Особенности исполнения краевого бюджета в 2022 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Пермского края без внесения изменений в бюджет Пермского края является распределение бюджетных ассигнований, не распределенных настоящим Законом (зарезервированных), в составе утвержденных статьей 3 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований по объектам в рамках реализации адресной инвестиционной программы Пермского края;

2) бюджетных ассигнований в объеме нераспределенных остатков субвенций между бюджетами муниципальных образований в соответствии с едиными для каждого вида субвенции методиками, утверждаемыми законами Пермского края о передаче соответствующих государственных полномочий, и в соответствии с порядками, установленными Правительством Пермского края;

3) бюджетных ассигнований в объеме нераспределенного остатка субсидий между бюджетами муниципальных образований в соответствии с нормативными актами Правительства Пермского края;

4) бюджетных ассигнований в объеме нераспределенных иных межбюджетных трансфертов между бюджетами муниципальных образований в соответствии с порядками, установленными Правительством Пермского края, на:

возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов;

обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;

оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования;

реализацию мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения;

единовременную премию обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края";

обеспечение жильем молодых семей;

создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета);

создание виртуальных концертных залов;

создание модельных муниципальных библиотек;

5) бюджетных ассигнований в объеме субсидий бюджетам муниципальных образований, не распределенных между объектами, мероприятиями и направлениями расходов в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края на:

реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований;

реализацию программ развития преобразованных муниципальных образований;

создание новых мест в общеобразовательных организациях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста, в том числе в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства;

строительство (реконструкция), капитальный ремонт гидротехнических сооружений муниципальной собственности, в том числе в рамках реализации государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов;

развитие городского пространства;

разработку (корректировку) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения;

проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края.

6) бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Пермского края;

7) бюджетных ассигнований, предусмотренных на поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных администраторов (главных распорядителей) бюджетных средств Пермского края";

8) бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы подведомственных учреждений;

9) бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения;

10) бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление;

11) бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей;

12) бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий по осуществлению гастрольной деятельности в Перми, Пермском крае и за его пределами, в том числе для участия краевых учреждений в качестве номинантов театральной премии "Золотая маска";

13) бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации губернатора Пермского края, в соответствии с частью 7 статьи 16 Закона Пермского края "О денежном содержании государственных гражданских служащих Пермского края";

14) бюджетных ассигнований, предусмотренных Избирательной комиссии Пермского края, в соответствии с частью 7 статьи 17 Закона Пермского края "О территориальных избирательных комиссиях Пермского края";

15) бюджетных ассигнований, предусмотренных Законодательному Собранию Пермского края, на осуществление мероприятий в сфере разработки законопроектов на реализацию мероприятий, предусмотренных бюджетной сметой расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края;

16) бюджетных ассигнований на мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в образовательных организациях в части расходов:

на приобретение учебников для реализации федерального государственного образовательного стандарта;

на организацию материально-технического и информационного сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов на дому;

17) бюджетных ассигнований на мероприятия в сфере профессионального образования в части расходов:

на приобретение оборудования профессиональными образовательными организациями для создания и оснащения центров опережающей профессиональной подготовки;

на проведение аккредитации выпускников профессиональных образовательных организаций по медицинским специальностям;

на обеспечение функционирования созданных мастерских по приоритетным группам компетенций;

18) бюджетных ассигнований на обновление материально-технической базы государственных учреждений для развития специализированных центров компетенций;

19) бюджетных ассигнований на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;

20) бюджетных ассигнований на создание детских технопарков "Кванториум";

21) бюджетных ассигнований на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам;

22) бюджетных ассигнований на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования;

23) бюджетные ассигнования, предусмотренные на мероприятия по развитию детского и дворового спорта;

24) бюджетные ассигнования, предусмотренные на мероприятия по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных и спортивных мероприятий Пермского края;

25) бюджетные ассигнования, предусмотренные на мероприятия по проведению в Пермском крае форумов и иных мероприятий в сфере физической культуры и спорта.

2. Установить, что расходы бюджета Пермского края могут быть увязаны с определенными доходами бюджета в части, касающейся:

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение;

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе их остатков, не использованных на начало текущего финансового года;

отдельных видов неналоговых доходов в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 14. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что за счет средств краевого бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в случае и порядке, установленном Правительством Пермского края.

2. Установить, что за счет средств краевого бюджета предоставляются в соответствии с решением губернатора или Правительства Пермского края юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе.

Порядок предоставления грантов в форме субсидий из краевого бюджета, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем первым настоящей части, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Пермского края.

Статья 15. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

1. Установить, что некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, могут предоставляться субсидии из краевого бюджета.

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Пермского края.

2. Установить, что за счет средств краевого бюджета в соответствии с решениями губернатора или Правительства Пермского края могут предоставляться некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых органами исполнительной власти Пермского края по результатам проводимых ими конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя.

Порядок предоставления грантов в форме субсидий из краевого бюджета, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем первым настоящей части, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Пермского края.

Статья 16. Особенности использования средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

Установить, что в 2022 году казначейскому сопровождению подлежат следующие средства, предоставляемые из бюджета Пермского края:

расчеты по государственным контрактам, заключенным в соответствии с пунктом 2 статьи 24223 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на сумму более 100 млн. рублей на выполнение работ по строительству объектов капитального строительства общественной инфраструктуры Пермского края, предусмотренных Адресной инвестиционной программой Пермского края;

субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат на сумму более 100 млн. рублей по договорам (соглашениям) о предоставлении из бюджета Пермского края субсидий на поддержку отраслей сельского хозяйства;

субсидии АО "Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края" на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и развитием индустриального парка по адресу: г. Пермь, ул. Энергетиков, 50;

взнос в уставный капитал АО "Управляющая компания "ОЭЗ Пермь" в целях строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры особой экономической зоны;

субсидии АО "Управляющая компания "ОЭЗ Пермь" на создание особой экономической зоны в Пермском крае;

субсидии фонду "Региональный фонд развития промышленности Пермского края" на финансовое обеспечение деятельности в целях предоставления заемного финансирования проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности;

субсидии профессиональным спортивным клубам Пермского края;

авансовые платежи в размере более 50 млн. рублей по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, источником финансового обеспечения исполнения обязательств по которым являются средства, предоставленные в рамках исполнения государственных контрактов, указанных в настоящей статье.

Губернатор Пермского края Д.Н.Махонин







