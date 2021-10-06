Приглашаем к разговору - о грустной судьбе свидетелей российской истории

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что развалины и руины - не одно и то же? Развалины - любое разрушенное здание. Но лишь те из них, которые наделены историко-культурным и эстетическим смыслом, достойны называться руинами.

От Карамзина до Гайдара

Руины во все времена вдохновляли деятелей искусства. Но очень по-разному. У поэта Иннокентия Анненского ("Старая усадьба", 1910) дом в руинах гармонично вписан в окружающий пейзаж:

Сад старинный, всё осины - тощи, страх!

Дом - руины... Тины, тины что в прудах...

Что утрат-то!.. Брат на брата... Что обид!..

Прах и гнилость... Накренилось... А стоит...

В поэзии Иосифа Бродского руины - остатки когда-то наполненных жизнью сооружений - подчеркивают вечность времени. В стихотворении "Остановка в пустыне" (1966) поэт описывает разрушение Греческой церкви в Ленинграде:

...И как-то в поздний час

сидел я на развалинах абсиды.

В провалах алтаря зияла ночь.

И я - сквозь эти дыры в алтаре -

смотрел на убегавшие трамваи,

на вереницу тусклых фонарей.

Для великого историографа Николая Карамзина руины имели самостоятельную эстетическую ценность, не связанную с их историческим прошлым. В "Бедной Лизе" (1792) он рассказывает о своих впечатлениях от посещения Симонова Успенского мужского монастыря, упраздненного Екатериной II в 1771 году из-за эпидемии чумы (из него в то время сделали изолятор): "Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, между гробов, заросших высокою травою, и в темных переходах келий".

А у советского писателя Аркадия Гайдара эта тема не раз появляется в повестях для детей. Название одной из них - "На графских развалинах" (1929) - со временем превратилось в устойчивое выражение и даже вдохновило кондитеров на создание одноименного торта...

Усадьба "Заключье": в прошлое - по лестнице без ступенек.

И, конечно, руины издавна были источником вдохновения для живописцев. В XVIII-XIX веках на Западе появилось целое течение художественной постапокалиптики, а его последователи стали называться художниками-руинистами. Самый известный из них, итальянский архитектор и гравер Джованни Баттиста Пиранези, вносил в свои видовые гравюры элемент романтического вымысла (цикл "Виды Рима"). Коснулось это течение и России, но лишь по касательной. Полотен, запечатлевших отечественные руины, сохранилось немного. Среди них, пожалуй, самые яркие - "Киевский Детинец" и "Башня-Руина в Екатерининском парке Царского Села". Авторы этих работ неизвестны. Кстати, Башня-Руина - это искусственно созданная руина, возведенная по заказу Екатерины II как символ падения Османской империи.

Культа руин в России, в отличие от Европы, не сложилось. Поэтому в глазах большинства заброшенные церкви и усадьбы - никчемные развалины, которые надо либо сровнять с землей, либо превратить в безликий новодел. Как правило, вокруг них возникают стихийные свалки, а на территории активно работают вандалы и черные копатели.

Усадьба "Заключье". Бологовский район Тверской области.

А ведь первоклассных руин в России очень много. Настолько много, что можно было бы создать отдельное Золотое кольцо для туристов и всех почитателей отечественной истории. Давайте пройдем во времени и пространстве по двум забытым российским руинам...

Усадьба "Заключье". Бологовский район Тверской области.

Усадьба Заключье

Адрес

Заключье - деревня в Бологовском районе Тверской области. Недалеко от нее проходит железная дорога Москва - Петербург. Великолепная усадьба расположена на берегу лесного озера, вдали от людей и оживленных трасс. Попасть в нее можно беспрепятственно - нет ни заборов, ни охраны.

Усадьба "Заключье". Бологовский район Тверской области.

История

Усадьба была построена в конце XIX века для петербургского архитектора и художника Александра Хренова. И скорее всего, по его собственному проекту. Архитектурно больше всего напоминает средневековый замок с его асимметрией, причудливой формой крыши и великолепной башенкой - она первое, что приковывает внимание. Средневековую атмосферу создают и массивные валуны, которые использовали для строительства наряду с привычным кирпичом.

К началу XX века на территории Заключья, помимо главного дома, появилось множество интересных зданий: жилой флигель, хозяйственные постройки, охотничий домик напротив пруда. А в 1904 году архитектурный ансамбль усадьбы дополнил конный завод для разведения рысистых пород лошадей - новое увлечение архитектора.

Наслаждался своим прекрасным домом Александр Хренов недолго - грянула революция. Знаменитый зодчий, преподаватель живописи, действительный статский советник, кавалер нескольких высоких орденов, основатель конезавода, штатный архитектор Исаакиевского собора был вынужден уехать с женой и сыном сначала на Дальний Восток, а потом в Китай. Из Поднебесной на короткое время Хренов перебрался в США, а затем во Францию, где умер в 1926 году в возрасте 66 лет.

Усадьба "Заключье": в прошлое - по лестнице без ступенек.

Штрих

По легенде местных жителей, Александр Хренов проклял усадьбу, прежде чем покинуть ее навсегда. Обида хозяина, вынужденного оставить свой дом, была велика. Поэтому в сердцах он пожелал, чтобы никому в этом здании не было покоя. Об этом проклятии потом не раз вспоминали: и во времена неслаженной работы санатория, и когда на территории усадьбы был открыт детский лагерь: якобы больные чувствовали здесь себя неуютно и сбегали, а на детей находил порой необъяснимый страх.

Усадьба "Заключье": в прошлое - по лестнице без ступенек.

Перспективы

Сегодня Заключье пребывает в печальном состоянии упадка. В усадьбе активно работают вандалы, снявшие окна и двери, спилившие чугунную винтовую лестницу, ведущую в башню. Когда-то здесь пытались вести реставрационные работы, но продвинулись очень недалеко.

Усадьба булочника Филиппова: стены оказались крепче нашей памяти.

Усадьба булочника Филиппова

Адрес

Находится в 5 км к юго-западу от подмосковного Подольска. Доехать можно по старому или новому Симферопольскому шоссе до поворота на "бетонку" А107 и далее до указателя "Спортбаза".

Усадьба расположена на территории древнего города Перемышль Московский, основанного, по предположению Василия Татищева, князем Юрием Долгоруким в 1152 году.

Территория закрыта и огорожена забором с колючей проволокой. Но если вы понравитесь охраннику и его собаке и не побоитесь порвать костюм, вас любезно проведут через дырку в заборе и даже откроют усадебный дом, чтобы насладиться им изнутри.

Усадьба булочника Филиппова: стены оказались крепче нашей памяти.

История

Кто не слышал о знаменитых сайках с изюмом московского булочника Ивана Филиппова! В 1855 году за отличное качество и широкий ассортимент продукции он получил звание Поставщика двора Его Императорского Величества. А сын булочника и владелец усадьбы Дмитрий (1855-1908) стал достойным продолжателем семейного бизнеса.

В конце XIX столетия он начал строительство большого хлебозавода. Расширил отцовскую пекарню и открыл на Тверской легендарную "филипповскую" кофейню. Вместе с Елисеевским магазином она стала визитной карточкой столицы. В кофейне Филиппова-младшего от посетителей не было отбою. Владимир Гиляровский так ее описывал: "Булочная Филиппова всегда полна покупателей. В дальнем углу, вокруг горячих железных ящиков, постоянно стояла толпа, жующая знаменитые филипповские жареные пирожки с мясом, яйцами, рисом, грибами, творогом, изюмом и вареньем..."

В 1905 году Дмитрий Иванович был владельцем 16 булочных и хлебопекарен, в которых трудилось около 3 тысяч рабочих. А в 1911 году в здании на Тверской Филипповым была оборудована комфортабельная гостиница "Люкс" на 550 мест с рестораном. После революции она была переименована в "Центральную".

В первые годы ХХ века Дмитрий Иванович решил построить дачу за городом и купил участок земли в окрестностях Подольска. Заказал он проект Николаю Эйхенвальду, который уже работал с Филипповым над оформлением интерьеров кофейной Филиппова в гостинице "Люкс" в стиле модерн.

Дом по проекту Эйхенвальда получился похожим на замок из детской сказки - весьма экстравагантным для подмосковного пейзажа. Шикарное двухэтажное здание в бело-голубых тонах с позолотой. Балконы, кованые решетки, барельефы, бронзовые люстры на фигурном потолке. Здание асимметрично - с одной стороны над ним возвышается смотровая башенка. Кажется, что дом собран из отдельных деталей, соединенных между собой, - такой же эффект, как и в усадьбе Заключье.

С 1953 года здесь располагался один из крупнейших в СССР учебно-спортивных центров Олимпийской подготовки. А в барском доме до недавнего времени находился медицинский центр спортбазы. Вокруг старинного здания выросли безликие корпуса современных домов.

Усадьба булочника Филиппова: стены оказались крепче нашей памяти.

Штрих

Как у многих домов с историей, у этого есть свое привидение. По легенде, с башенки бросилась вниз и разбилась насмерть любовница Дмитрия Филиппова, цыганка Аза, которую он забрал из хора в Петровском парке. А потом увлекся другой...

Красивая и грустная история вдохновила барда Веронику Долину написать в 1980 году песню "Цыганочка Аза":

Цыганка, цыганочка Аза

Жила тут и зиму, и лето.

Теперь тут спортивная база,

Тяжело- и легкоатлеты.

Шумели, шумели аллеи,

Отрада хозяйского глаза.

Шалели мужчины, шалели -

Плясала цыганочка Аза.

Москву позабудешь и Питер!

Ты все у меня позабудешь.

Я первый российский кондитер,

Ты первой цыганкою будешь!

Да что это, что это значит?

Шампанское льется и льется.

Цыганка смеется, как плачет,

И плачет, как будто смеется.

Усадьба булочника Филиппова: стены оказались крепче нашей памяти.

Перспективы

Усадьбе чуть больше ста лет, и стены еще крепки. Но внешний лоск утерян: обваливается штукатурка, выбиты кирпичи и стекла. Фрагменты декора потолка и стен где-то еще сохранились, но в целом состояние дома удручающее. Он продолжает неуклонно разрушаться.

ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

Проклятие усадеб в Заключье и Подольске - не в легендах любителей пощекотать нервы. Настоящее проклятие - в бездействии потомков. Мы стремительно и безвозвратно теряем культурное наследие нашей страны. Наши дети могут уже не увидеть неповторимой красоты увядания, которая пока еще радует глаз родителей. Помните стихотворение Евгения Баратынского:

Предрассудок! он обломок

Давней правды. Храм упал;

А руин его потомок

Языка не разгадал.

Бессмысленно пытаться восстановить и достроить то, что и без того совершенно. Задача в другом: максимально сохранить руины, как это сделали и продолжают делать во многих странах мира.

Приглашаем всех, кого волнует эта тема, продолжить разговор о руинах и исторической памяти на страницах "Родины". Пишите нам по адресу: rodinainfo@rg.ru.

А КАК У НИХ

Тысячи лет, миллионы туристов...

Фото: Getty Images

Колизей

Настоящее название - амфитеатр Флавиев. В честь династии Флавиев, во время правления которой он строился. Был построен на месте бывшего искусственного озера. Строили его 10 лет. Вмещал 50 000 зрителей.

Храм богини Артемиды в Эфесе

Строился в течение 120 лет. Впервые непоправимый урон храму был нанесен юношей по имени Герострат. В погоне за быстрой славой он сжег храм. От величественного строения осталась лишь груда камней.

Строительством нового храма руководил архитектор Хейрократ. Для восстановления культового сооружения он пользовался проектом предыдущих зодчих, но при этом внес в него свои изменения, сделал храм выше.

Великая Китайская стена

Император Цинь Шихуанди (III век до н. э.), ставший во главе первого объединенного царства Цинь, дал начало строительству защитно-оборонительной стены на севере своего владения.

Длина стены составляет 8,85 тыс. км.

Мачу-Пикчу в Перу

Это древнее поселение инков между двумя горными пиками и по сей день хранит свои тайны. Некоторые археологи полагают, что Мачу-Пикчу был создан как священный горный приют великим правителем инков Пачакутеком.

Полное забвение Мачу-Пикчу также покрыто завесой тайны. Судя по всему, инки оставили его раз и навсегда в 1532 г., когда город захватили испанские конкистадоры. Джунгли быстро покрыли собой обезлюдевшие руины. Прошло почти 400 лет, прежде чем его снова открыли.

Пальмира

В переводе "город пальм" - древнейший город на территории Сирии, расположенный в оазисе Сирийской пустыни, в 240 км от столицы Дамаска. Город процветал при правительнице Зенобии. Красивая и честолюбивая царица объявила о самостоятельности Пальмирского царства, что не понравилось Риму. Пальмира была покорена. В 634 году н.э. песчаные бури скрыли ее руины.

После Первой мировой войны Сирию оккупировала Франция, новые власти восстановили город. А в 2011 году в Сирии началась гражданская война. Сегодня Древняя Пальмира уничтожена до основания. Из 200 древних памятников уцелело четыре. В 2016 году на руинах города состоялся концерт симфонического оркестра Мариинского театра, посвященный освобождению Пальмиры.

Сегодня активно обсуждается вопрос о возможности ее восстановления.

Приглашаем всех, кого волнует эта тема, продолжить разговор о руинах и исторической памяти на страницах "Родины". Пишите нам по адресу: rodinainfo@rg.ru.