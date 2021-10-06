Как будут отмечать 270-летие МГУ им. Ломоносова

В среду в Координационном центре правительства прошло заседание оргкомитета по проведению и празднованию 270-летия МГУ имени М.В. Ломоносова. Круглую дату вуз будет отмечать в 2025 году.

"МГУ - флагман отечественной высшей школы, эталонный носитель научно-образовательных традиций, - отметил на заседании заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. - Нам важно, чтобы главный вуз страны был комфортным для студентов и преподавателей. Программа юбилейных мероприятий нацелена на развитие материально-технической базы МГУ. В рамках подготовки запланировано восстановление объектов культурного наследия, входящих в состав кампуса на Ленгорах".

В первую очередь, речь идет о главном здании вуза, ставшем символом университетского образования в России и мире. Кроме того, запланирована модернизация корпусов физического, химического, биологического факультетов, факультета почвоведения и других зданий, в том числе исторических корпусов Московского университета, расположенных на Моховой улице.

Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что в рамках празднования пройдут также культурные, международные и спортивные мероприятия.

"В Московском университете создана целая экосистема инициатив и проектов, нацеленных на выявление и поддержку одаренных ребят из регионов страны, поддержку олимпиадного и турнирного движения, - сказал Виктор Садовничий. - Университет ставит своей целью к 270-летнему юбилею расширить кампус, развивать инфраструктуру общежитий. При этом, с учетом уроков пандемии, должны быть разработаны принципиально новые проектные решения, позволяющие снизить риски для тысяч студентов. МГУ готов стать центром компетенций в этой области для всего университетского сообщества".

Дмитрий Чернышенко добавил, что одним из ключевых фокусов программы подготовки к юбилею ведущего университета страны должно стать участие ученых вуза в госпрограмме научно-технологического развития России. Ее подготовка уже на финальной стадии